〈花蓮強震〉中信金捐2000萬 三商集團捐800萬元

2 月 6 日深夜花蓮發生芮氏規模 6.0 的強烈地震，造成多處大樓、房屋坍塌與人員傷亡，面對農曆年前發生如此突如其來的意外，中信金控 (2891-TW) 今 (8) 日宣布捐款新臺幣 2000 萬元；三商企業集團也宣布，捐出新台幣 800 萬元。

中信金控所捐的 2000 萬元，分別由中信銀行捐款新臺幣 1000 萬元、台灣人壽保險公司捐款新臺幣 500 萬元，台灣彩券公司捐款新臺幣 500 萬元，款項將捐贈至「衛生福利部賑災專戶」，協助賑災及災民安置事宜，期盼受災居民儘早恢復正常生活。

中信金控董事長顏文隆獲悉花蓮強震訊息後，第一時間關懷集團同仁安全，清查各子公司相關單位同仁安全無虞，同時也指示中信金控身為企業社會公民，以行動展現關懷，捐款新臺幣 2000 萬元，並針對受災客戶、保戶提供多項關懷方案，協助災民度過難關，中信金控為災民祈福，也向堅守崗位的救災人員致上最高敬意。

目前中國信託銀行東部地區分行及 ATM 設備皆無災況，ATM 領鈔服務不受影響。

三商企業集團也宣布，由旗下三商美邦人壽、三商行、三商家購等事業體共同捐出新台幣 800 萬元予花蓮縣社會救助金專戶，希望透過資源的挹注，幫助花蓮地區震災災民度過難關，及早重建家園。