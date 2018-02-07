外資續砍現貨卻連2日加碼台指期多單 三大法人合賣170億元

台股今 (7) 日在美股回穩，電子三雄演出報復性反彈，不過午盤過後，高檔解套賣壓湧現，漲幅收斂，終場上漲 147.54 點，以 10551.54 點作收。三大法人由投信率先轉買，外資續賣超 166.41 億元，投信買超 19.68 億元，自營商賣超 23.37 億元，合計賣超 170.09 億元。不過值得注意的是，外資在台指期則連續 2 日增持多單，未平倉口數已達近 5 萬口。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資續加碼多單 5186 口，淨部位多單回升到 48188 口；投信回補空單 1707 口，淨部位空單降到 37027 口；自營商也回補空單 903 口，淨部位空單小降到 6468 口，合計三大法人加碼多單 7796 口，淨部位多單為 4693 口。

外資今天持續摜殺權值股，電子金融傳產權值股都難逃賣壓，其中鴻海又續遭砍 2.5 萬張，連續 2 天高居外資賣超首位，台積電也續遭外資大賣 2.4 萬張，其他包括華邦電、旺宏、日月光、友達、中華電，也都見到外資超過 5000 張的賣超。

傳產部分，外資主要賣壓集中在中鋼，賣超達 1.7 萬張，長榮、南亞、台塑化、正新等，賣超也都超過 2500 張。

至於金融股，外資則是互有買賣超，新光金高居外資買超首位，台新金、中信金、國泰金、開發金、富邦金也均獲外資買超，不過包括玉山金、兆豐金、第一金、華南金、元大金、合庫金、永豐金等則遭賣超。

ETF 部分，外資則連續 4 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則中止連續 2 天賣超，轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 22619 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 14130 張，第 3 名台新金，買超 12836 張，第 4 名中信金 1.15 萬張，第 5 名聯電 8958 張，第 6 至第 10 名分別是國泰金、燿華、開發金、長榮航與遠東新。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 25496 張，第 2 名台積電，賣超張數 24658 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 23174 張，第 4 名華邦電，賣超 21887 張，第 5 名中鋼，賣超 17811 張。6 到 10 名依序為，玉山金，賣超 13245 張；富邦上証正 2，賣超 10481 張；旺宏，賣超 9819 張；日月光，賣超 9817 張；兆豐金，賣超 9602 張。

法人表示，外資今日在美股出現回穩之際，卻持續賣超電子權值股，不過台指期多單逆勢大增到近 5 萬口，從表面上來看，外資對於在封關前的台股，仍有抽離資金的企圖，但卻反向加碼台指期，是否是預判農曆年假期間，國外市場將相對不平靜，所以僅先低接台指期，值得觀察。