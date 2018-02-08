〈台藥廠助健保節流〉台學名藥進入收獲期 製藥公會籲政府注意5大議題

台灣學名藥在政府帶動國內生技製藥產業發展下，自行研發的學名藥新藥研發開始進入收獲期，2015 至 2016 年期間，有 4 件自行研發新藥在國內外上市。製藥公會呼籲，政府應協助製藥產業深根台灣，關注 5 大議題，以促進生技產業發展。

製藥公會理事長暨生展 (8279-TW) 董事長陳威仁表示，國產藥廠積極進行全球市場佈局，與原料藥廠垂直整合，海外設立工廠或營運據點或接受國外代工，積極將優質國產藥品行銷全球，目前已有 70 家以上藥廠藥品外銷歐、美、日等各國，其製造技術及品質與國際接軌，國內製藥產業雖以學名藥為主，近來對於生技新藥開發也全力發展，並已有代表性產品上市並進軍全球市場。

製藥公會指出，建議政府應重視幾大議題，包括厚植無可取代的國家製藥競爭優勢；實現高品質、低成本的國家醫療願景；發展創新轉型、利基市場、國際行銷的策略；解決藥價給付、品質保障、法規合理、施政公平的問題；突破人才培育、用藥教育、創新驅動、制度落實、經貿出口障礙。

製藥公會指出，製藥工業是重要的國防、民生、健康產業，肩負社會責任，其生存與發展攸關國民健康與國家安全，研發能力更不容忽視，希望國人多多支持國產製藥，讓製藥產業深根台灣，並邁向國際。