外匯局：2017年中國經常賬戶順差11564億元

據外匯局2月8日消息，2017年四季度，我國經常賬戶順差4112億元人民币，資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏，下同)逆差4112億元人民币，其中，非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏，下同)逆差1956億元人民币，儲備資産增加2156億元人民币。

2017年，我國經常賬戶順差11564億元人民币，資本和金融賬戶逆差487億元人民币，其中，非儲備性質的金融賬戶順差5656億元人民币，儲備資産增加6136億元人民币。

按美元計值，2017年四季度，我國經常賬戶順差622億美元，其中，貨物貿易順差1414億美元，服務貿易逆差633億美元，初次收入逆差138億美元，二次收入逆差21億美元。資本和金融賬戶逆差622億美元，其中，資本賬戶順差0.03億美元，非儲備性質的金融賬戶逆差296億美元，儲備資産增加326億美元。

按美元計值，2017年，我國經常賬戶順差1720億美元，其中，貨物貿易順差4761億美元，服務貿易逆差2612億美元，初次收入逆差316億美元，二次收入逆差114億美元。資本和金融賬戶逆差91億美元，其中，資本賬戶逆差1億美元，非儲備性質的金融賬戶順差825億美元，儲備資産增加915億美元。

按SDR計值，2017年四季度，我國經常賬戶順差440億SDR，資本和金融賬戶逆差440億SDR，其中，非儲備性質的金融賬戶逆差209億SDR，儲備資産增加231億SDR。

按SDR計值，2017年，我國經常賬戶順差1231億SDR，資本和金融賬戶逆差52億SDR，其中，非儲備性質的金融賬戶順差600億SDR，儲備資産增加652億SDR。

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