〈花蓮強震〉國發會主委陳美伶擔任救助及重建專案小組召集人

花蓮昨 (6) 日深夜 23:50 發生強震，造成嚴重災情，行政院裁示由政務委員兼國發會主委陳美伶擔任行政院 0206 花蓮震災救助及重建專案小組召集人，明 (8) 日下午她將親赴花蓮召開專案小組第一次會議；經濟部也出動產業災後復建服務團。

行政院長賴清德今 (7) 日在「0206 花蓮震災中央災害應變中心第三次工作會議」中，裁示由陳美伶擔任花蓮震災救助及重建專案小組召集人，且隨同前往花蓮，實地瞭解災害狀況。

陳美伶指出，鑒於各項賑助事宜及重建工作推動刻不容緩，已決定明日下午邀集中央相關機關及花蓮縣政府各有關局處，在縣府召開專案小組第一次會議，並將處理台南震災的經驗傳授予花蓮，期待在中央地方共同攜手努力下，早日協助災民走出陰霾，重建家園。



受花蓮強震影響，花蓮各地傳出重大災情，經濟部工業局初步調查，至目前為止，全台北、中、南區工業區，除花蓮市美崙及光華工業區有業者受災情形外，其餘各工業區目前尚無相關災情傳出。

針對地震對美崙及光華工業區造成的災情，經濟部業責成經濟部產業競爭力發展中心，結合工業區服務中心及石資中心等單位，在第一時間成立「產業災後復建服務團」，今日派員訪視關懷當地業者，提供災後損失租稅減免協助、災後復舊貸款申貸協助及災後重建相關技術協助等服務，協助廠商儘速恢復正常營運。

經濟部工業局提醒，受到災害損失的業者，在營運場所復建時，儘量蒐集完整受災證明，包括拍照存證等，以利申請復舊貸款或相關租稅減免之所需。

經濟部中小企業處有提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。另外，企業因受災而致財務週轉困難，經濟部也受理企業申請銀行債權債務協商，如有需求可向「產業競爭力發展中心」提出申請。

經濟部工業局將持續調查全台廠商災損情形，並持續由「產業災後復建服務團」關懷訪視受災廠商，以提供必要的協助。