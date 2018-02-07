人行 2018年將保持貨幣政策穩健中性、推進人民幣國際化

2018 年中國人民銀行工作會議 2 月 5 日至 6 日在北京召開。會議提出了 2018 年工作的主要任務，主要分為九個方面，其中保持貨幣政策穩健中性被擺在首要位置，而切實防範化解金融風險緊隨其後。

每日經濟新聞今 (7) 日報導， 人行提出新一年工作的主要任務，主要分為九個方面。 會議提到，2018 年首先是保持貨幣政策穩健中性。綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理穩定，促進貨幣信貸和社會融資規模合理增長，進一步支持供給側結構性改革，引導金融機構加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，做好軍民融合發展、鄉村振興等國家戰略的金融服務，大力推進深度貧困地區金融精準扶貧工作。

二是切實防範化解金融風險。加強金融風險研判及重點領域風險防控，完善金融風險監測、評估、預警和處置體系，進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地產金融等的宏觀審慎管理。

第三是穩妥推進重要領域和關鍵環節金融改革。深化利率市場化改革，繼續探索利率走廊機制，增強利率調控能力。加大市場決定匯率的力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強金融基礎設施統籌監管和互聯互通。

四是持續推動金融市場平穩健康發展。推動公司信用類債券發行準入和信息披露的分類統一，完善債券違約處置機制。擴大債券市場雙向開放。完善住房金融體系，建立健全住房租賃金融支持體系。建立完善互聯網金融監管和風險防範長效機制。

五是穩步推進人民幣國際化。六是深度參與國際金融合作和全球經濟金融治理。七是進一步推動外匯管理體制改革。八是全面提高金融服務與管理水平。九是持續加強內部管理。