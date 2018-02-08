分析師：人民幣今暴跌 反映市場多頭實在太多了

2 月 8 日，在岸人民幣 (CNY) 兌美元開盤之後連續回檔，日內暴跌 752 個基點，創 2015 年 8 月 12 日以來最大日間跌幅。在岸人民幣兌美元今開 6.2648，日內最低貶值至 6.3400，最大跌幅 1.2%。

美元兌人民幣走勢

新浪財經引述東方匯理銀行高級新興市場策略師 Dariusz Kowalczyk 表示，人民幣加速下跌或與貿易順差偏少和貿易戰風險有關。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩則認為，人民幣今天的暴跌，只是過去一段時間「暴漲」的正常反抽而已，即使貿易順差創下低點，即使近期有一些官方的表態，即使今晨股市繼續暴跌，但人民幣的突然下跌，只反映出一個事實：市場上的人民幣多頭實在太多了。

開年以來人民幣兌美元一路飆升。1 月升值 3.5%，創 1994 年匯改以來最大單月漲幅。海關今日發佈統計，今年 1 月份，中國貨物貿易進出口總值 2.51 兆元人民幣，較去年同期增長 16.2%。其中，出口 1.32 兆元，年增長 6%；進口 1.19 兆元，年增長 30.2%；貿易順差 1358 億元，收窄 59.7%。

瑞穗銀行最新研報指出，根據貿易加權的人民幣匯率指數快速上升顯示出人民幣升值的風險，央行採取措施抑制人民幣單邊升值的可能性在提高。

外資銀行建議，相關部門適度增加國際大型資產管理機構與外匯經紀商進入境內人民幣市場參與交易，通過增加不同類型交易對手與人民幣匯率交易策略，盡可能改變當前人民幣匯率易漲難跌的局面。