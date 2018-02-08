陳德霖: 與央企商討於一帶一路共同投資機會

香港金融管理局總裁陳德霖，於金管局網站《匯思》專欄發表文章，題為“香港「背靠內地、面向全球」的戰略定位”，以下節錄部分內容:

改革開放四十年來，香港從來都是引進「資金」、「技術」到內地最大來源地和跳板，一直佔外商直接投資內地（FDI）的五至六成，2016年FDI總額1,337億美元中，香港佔61%。

從十年前開始，中國開始增大對外直接投資（ODI），2016年更高達1,961億美元，當中近六成投資到香港或經香港投資其他地區。由此可見，香港也是中國資金「走出去」的樞紐和跳板。

大家有沒有想過，為何香港自然地成為內地資金「出海」的「首選地」？我認為與其他商貿和金融中心相比，香港擁有三大獨有優勢，吸引內地企業來港拓展及管理海外業務。

地理位置：香港毗鄰內地，在地理和交通上最接近內地市場和客戶，亦與全球各大商貿金融中心有全面和便捷的聯繫；

一國兩制：香港實行一國兩制，中央政府全力支持香港維持繁榮安定。香港既有「一國」之利，也承「兩制」之便，是與國際接軌的商貿、金融和現代服務業樞紐；

3.香港實行普通法，有利國際貿易和投融資。香港也是全球實行普通法地區中唯一真正使用中英雙語制，中、英文同屬法定語言，為國際和內地企業提供獨一無二的法律和司法體制。

截至2017年3月，在港中資企業近4,000家，總資產規模達20萬億港元。它們當中不少都以香港作為其海外業務的區域總部，近年更設立企業財資中心，透過香港高效的金融市場、全球最大離岸人民幣中心、國際級金融和相關專業人才等優勢，提升企業營運效率及風險管理水平。

自從特區政府在2016年修訂《稅務條例》為企業財資中心提供稅務優惠，並將稅率由一般的16.5%減半至8.25%，金管局積極游說中外企業在香港設立財資中心，其中超過40家企業表示正在積極計劃或已經在港運作財資中心，當中包括多家「財富」全球五百大巨企。

我認為「一帶一路」投資和人民幣國際化會良性互動、雙軌並進，因為中國對外的投資和貿易愈多，使用人民幣就愈頻繁。香港是全球最大的離岸人民幣業務中心及支付結算中心，目前全球約七成的人民幣支付交易通過香港處理，每日人民幣即時支付結算成交約9,000億元人民幣，能夠為人民幣的兌換、結算、貸款、發債、上市、資產和風險管理等提供全面一站式的服務，可涵蓋所有參與「一帶一路」的地區和持分者。同時「一帶一路」當中的基建投融資活動將會大量使用人民幣作為定價和交易，加速人民幣國際化的進程，人民幣國際化與「一帶一路」倡議兩者相輔相成，香港在過程可以憑藉各種優勢，繼續發揮獨特的中介人作用，盡佔先機。

談到「一帶一路」，就不得不提金管局的基建融資促進辦公室（IFFO）。自2016年7月成立以來，我們已經匯集了87位合作夥伴，包括來自內地與海外的多邊機構、大型機構投資者、基建項目建設和營運方、各類專業支援機構等，一同尋找「一帶一路」沿線地區基建投融資的機會。IFFO的平台角色，正正就是發揮香港「背靠內地、面向全球」的優勢，透過促進更多基建投融資活動使用香港平台，為香港市場帶來活力和商機。在國務院國有資產監督管理委員會支持下，我們正在和一些央企商討合作，研究共同投資機會，進展理想。希望未來會有共同投資項目，能夠引進國際資本，優勢互補，達至雙贏。

中國是全球經濟活力最強的地區，「背靠內地、面向全球」無論過去、現在、未來都是香港經濟金融發展的磐石。回顧歷史，只要香港能夠認定方向，自強不息，配合「國家所需、香港所長」策略，抓緊眼前「一帶一路」及粵港澳大灣區建設的巨大機遇，定必能為國家和自身發展作出重大貢獻。

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