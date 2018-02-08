【異動股】5G概念股快速走強 縱橫通信(603602-CN)等3股漲停

今日早盤，5G概念股快速走強，截止發稿，縱橫通信(603602-CN)漲停報42.05元，武漢凡谷(002194-CN)漲停報8.06元，華星創業(300025-CN)漲停報4.83元，春興精工漲6.93報8.8元，廣和通(300638-CN)、吉大通信(300597-CN)、華脈科技(603042-CN)大漲超6%，中通國脈(603559-CN)、ST信通(600289-CN)漲超5%，超訊通信(603322-CN)、亨通光電(600487-CN)、長江通信(600345-CN)，東方國信(300166-CN)、美格智能(002881-CN)等股均 集體上漲超4%。

據北京日報2月7日消息，根據《北京市大數據和雲計算發展行動計劃(2016-2020年)》，到2020年北京市將實現4G網絡全覆蓋，在北京城市副中心、2019北京世園會園區、北京新機場、2022年冬奧會場館等率先開展5G網絡商用示範，目前北京市已在懷柔試驗場對5G進行相應的試驗工作。

另據報道，2月9日即將舉辦的韓國平昌冬奧會將率先提供5G應用服務，成為全球5G服務的首秀。韓國電信(KT)、愛立信、思科、三星和英特爾等將聯合為此次5G應用提供基站、網絡設備和終端支持。韓國電信將在花樣滑冰館安裝100台攝像機，基于速率是4G百倍的5G網絡，現場觀衆可從更多視角、更低時延地觀看比賽。三星將在多個場館提供200台支持5G的平板電腦，觀衆可以通過平板獲取各種内容和賽程數據。

業界預計，中國2019年有望實現5G通信預商用，2020年有望實現5G通信大規模正式商用，提前布局5G産業鏈公司有望受益。目前，中國政府從國家層面給予5G、AI和互聯網雲計算等産業給予巨大的政策支持，AI落地商用將驅動流量增長，以BAT為代表的互聯網廠商也在互聯網創新應用方面走在全球前列，所以中國5G網絡應用具有強大的發展潛力。

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