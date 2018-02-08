【異動股】白酒股回暖集體反彈 貴州茅台(600519-CN)大漲近4%

早盤，白酒股回暖集體反彈，舍得酒業(600702-CN)漲6.68%報38.15元，伊力特(600197-CN)、老白幹酒(600559-CN)、洋河股份(002304-CN)、古井貢酒(000596-CN)漲超4%，貴州茅台(600519-CN)大漲3.71%報708.76元;山西汾酒(600809-CN)、五糧液(000858-CN)等紛紛上漲近3%。

據北京商報報道，臨近春節，茅台控價再出重拳。2月8日起，北京地區開展茅台酒春節優惠促銷活動，每人可憑本人身份證以1399元/瓶的價格購買兩瓶53度500ml飛天茅台酒，原價為1499元/瓶。此前，廣東、湖南等地已經按此價格執行。記者調查發現，同款茅台酒市場價已飙升至2000元/瓶，這意味着經銷商賣出一瓶酒少賺600元。

另外，以茅台、五糧液為代表的一線白酒，産量僅占白酒總産量的1%左右，在過去的一年供不應求。在一線白酒複蘇和消費升級的帶動下，二線白酒，尤其是品質、品牌俱佳的二線白酒在2017年收獲了好業績，白酒專家指出，2018年二線白酒仍有成長空間。

酒業分析師王亞偉認為，本輪高端白酒的複蘇其實是茅台以一家之力引領的高端白酒複蘇，但本輪漲價存在客觀原因：包括供給側改革“去産能、去庫存、降成本、補短板”四個方面，以及環保力度強化推高上遊原材料成本，紙類包裝物價格不斷上漲，紙品包材仍然在包裝行業裡占比最高。所以，成本推動是切實存在的漲價原因，在2018年仍然會存在成本推動因素。

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