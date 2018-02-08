川普：經濟這麼好 現在賣股票就是大錯特錯

摘要：針對近日股市的波動，川普在推特上表示，在經濟狀況良好的情況下，投資者拋售股票是大錯特錯。今日，美國股市依然處於波動之中，投資者擔憂美國經濟強勁增長可能會導致貨幣政策加速緊縮。

針對近日股市的波動，川普向投資者表示，在經濟狀況良好的情況下，投資者拋售股票是一個「大錯誤」。

他在推特上說：「在過去，當好消息被報導時，股市就會上漲。 今天，當有好消息傳出時，股市就會下跌。大錯特錯，我們有這麼多有關經濟的好消息！」

周三，美國股市依然處於波動之中，投資者擔憂美國經濟強勁增長可能會導致貨幣政策加速緊縮。

今日，三大指數全線低開，道指開盤跌超百點。10 分鐘後美股全線走揚，開盤 100 分鐘道指漲超 370 點，收復 25000 點關口，標普收復 2700 點整數位，「恐慌指數」VIX 跌破 22。

本周一白宮表示，對美國股市遭到拋售感到擔憂。

一位白宮官員周一向 CNBC 表示：「我們一直在擔心市場何時會下跌。但我們對經濟的基本面充滿信心。」當天，美股收跌 1175 點，白宮在收盤後表示，川普總統關注經濟的長期基本面。

在當選總統之前，川普曾多次抨擊股市是一個大泡沫，這與他今日的表態截然不同。

在總統競選期間，川普在 2016 年 9 月與希拉里辯論時表示：「我們正處於泡沫之中。唯一看來不錯的是股市，但是如果你升息哪怕一點點，股市就會崩盤。我們在一個巨大、肥胖、醜陋的泡沫中。我們最好極端小心。」

而在 2016 年 4 月，川普表示經濟狀況十分糟糕，美國將陷入嚴重衰退，現在是一個糟糕的時間來購買股票。他的觀點與當時主流經濟學家的預測背道而馳。

『新聞來源／華爾街見聞』