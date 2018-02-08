京東回應劉強東減持超1000萬股：并非財報發布前套現

2月7日，據外媒報道稱，京東集團創始人、董事局主席兼首席執行官劉強東減持超過1000萬股，持股比例從17.5%降至16.9%。就此有評論認為，劉強東在2017年四季報發布前夕減持套現。

然而事實并非如此。據了解，一方面，劉強東減持行為發生于2017年年内;另一方面，京東2017年四季度財報發布時間還未确定。因此，通過公告内所示持股比例下降，來認定劉強東在京東本次財報前套現，難以成立。

據了解，該外媒報道的數據來源于京東2月6日發布的關于個人股東持股的聲明公告，公告數據統計截止于2017年12月31日。也就是說，公告中所聲明的劉強東減持行為，發生于2017年年内。

“這個是半年前發生的事情。”京東方面表示，“涉及金額并不多。”

此外，京東方面表示，公司2017年四季報發布時間尚未确定，“通常是3月份”，因此無從判定劉強東要借助發布財報這個時間點“套現”。

不過根據京東公布的個人股東持股公告顯示，劉強東在2017年期間持股比例為16.9%，2016年這一比例則為17.5%。與之相對應的，2016年劉強東持股數量超過50121.9萬股，2017年持股數量降至48583.2萬股，減持約1538萬股。京東半年前股價徘徊在39美元至45美元之間，即便以39美元來計算，減持所涉金額應當將近6億美元，這并不是一筆小數目。

就此，京東方面表示，“并不掌握具體金額，減持純屬老板個人行為。”

來源：21世紀經濟報道

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