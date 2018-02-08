富國證券：標普年底前還能漲10% 是時候出手了！

摘要：富國銀行首席股票策略師 Harvey 認為，股市最壞的時刻已經結束，企業盈利能力將支持股指，計入股息之後的標普 500 到年底還會有雙位數漲幅，更多上漲動能在未來 3-6 個月顯現。他建議客戶趁現在把所持現金餘額都用來投資，此前高盛和美國總統川普都發聲護盤。

美股從深跌轉為大幅動盪已進入第四天。在高盛力薦投資者「抄底」、美國總統川普和財長梅努欽相繼「發聲護盤」後，富國銀行的證券部門也高調樂觀，認為最壞的已經過去，現在不放手投資就要錯失良機。

富國銀行首席股票策略師 Christopher Harvey 團隊在周三發表研報稱，近期對股市最壞的時刻已經結束，企業盈利能力成為接棒因素支持回調後的股指，預計標普 500 到年底還會有雙位數漲幅。

研報因此將標普大盤在 2018 年底的目標點位從 2863 點上調至 2950 點，代表較周二收盤位還有 9.5% 的上漲空間。上調理由主要是美股 EPS（每股收益預期）將從 146.01 美元漲至 150.76 美元（漲幅 3.2%）。波動性及利率雙雙走高，也會令風險溢價從 165 個基點降至 150 個基點，此外還要加上企業增加的股息分紅或股票庫藏股。

研報認為，今年美股的「故事線」分成上下兩個半年，在上半年將受到企業盈利強勁增長和併購重組勢頭重起的提振，下半年則會大幅被聯準會的升息周期影響。這也代表，美股的大部分漲幅來自於未來 3-6 個月，因此建議投資者現在就行動（get in motion），不要錯失良機。

Harvey 表示，他們此前一直建議客戶要緩慢、有條理地將現金投入到美股市場，但現在認為是時候「自由交易」了，即可以把持有的現金餘額全部投入市場，近期美股回調就是買入契機。

早在 1 月 31 日接受財經媒體 CNBC 採訪時，他就曾預言美股波動性將顯著回歸。這對投資者來說是好事，波動性上漲允許更有策略地配倉，也有了更多選擇來交易部位，適合擴大投資組合。不過，他並不認為波動性會在今年保持高企狀態，頂多算是回歸正常，投資者應將其視為機遇。

華爾街目前秉承的理念，似乎是在預期波動性回歸的同時，依舊看漲堅持了近九年的美股牛市。高盛股票策略師 Peter Oppenheimer 也曾在 1 月 29 日（上周五深跌之前）警告稱，美股迎來修正的可能性越來越高。但昨日高盛仍維持了未來三年的標普 500 目標位預期，代表沒有過度緊張。

「看長線」、「築底反彈」、「基本面」成為分析師和金融巨鱷們展望美股走勢的關鍵詞。除了歡慶波動性回歸終於帶來了賺錢機會之外，華爾街巨頭已經在探索趁跌買入的時機和合適的配倉。

對中長線投資者來說，本輪美股拋售只是健康回調，標普 500 的 12 個月預期本益比從一周前的 18.6 倍降至 17.3 倍，更接近歷史均值。這不僅不是牛市的終結，反而釋放了趁低入場的利多信號。

『新聞來源／華爾街見聞』