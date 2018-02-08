美股盤後─震盪難料 道瓊高點大漲381點 低點下跌127點 終場收低19點

利率上升至數年高點，美國股市週三收低，但盤中走勢大幅波動。

道瓊收低 19 點，盤中高點大漲 381 點，低點下跌 127 點，創 2015 年 8 月以來最大反轉走勢。



道瓊工業平均指數收低 19.42 點或 0.08% 至 24893.35。

Nasdaq 指數收低 63.90 點或 0.90% 至 7051.98。

S&P 500 指數收低 13.48 點或 0.50% 至 2681.66。

費城半導體指數收低 29.16 點或 2.24% 至 1272.50。

下午交易中，美國 10 年期債券殖利率上升，重燃了上週五股市開始大跌的擔憂，主要指數因而失去動能。

分析師說，債券殖利率上升，可能是最重大的事情。

台北時間週四 05:02 10 年期債券殖利率報 2.845%。

參院多數黨領袖 McConnell 說，各黨派領袖達成了二年預算協定，將提高目前的支出上限約 3000 億美元。消息傳出，殖利率亦因而上揚。

前三個交易日，美國股市大幅波動。擔憂通貨膨脹上升將促使利率走高，為股市帶來壓力。交易員並指出，電腦程式交易及基金使用槓桿交易，亦為近來股市波動的原因。

摩根士丹利銀行分析師 Ruchir Sharma 說，預期這波多頭市場正在形成頭部。過去 12 至 18 個月，三項因素 -- 包括全球經濟成長優於預期，通貨膨脹較預期疲弱，及寬鬆的貨幣政策 -- 推升了股市大漲。現在，這三項因素將反轉成利空。

上週五，美國公布就業報告強勁，促使利率走高，道瓊與 S&P 500 創下二年來最差單週表現。週一，華爾街跌勢加速，道瓊狂跌 1175 點。週二，道瓊震盪範圍達 1167.5 點，終場收高 567 點。

但儘管週二大幅收高，上週五以來，道瓊仍下跌了 4.3%。S&P 500 與 Nasdaq 亦分別下跌了 4.5% 與 4.1%。

CBOE 波動指數 -- 市場的恐懼指標 -- 本週亦大幅波動。週一，該指數由 17.34 上漲至 37.32，漲幅逾一倍。週二，該指數觸及 50，收盤報 29.98。週三，該指數報 26.41。

分析師說，波動指數大幅上升，顯示華爾街可能出了大問題。程式交易與槓桿交易亦可能造成走勢誇大。

達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 在德國說，美國工資上升，未必會推升通貨膨脹。他的談話與市場觀點不同，市場認為美國工資成長幅度創九年最高，可能推升通貨膨脹，聯準會 (Fed) 可能緊縮政策。