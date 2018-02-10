〈觀察〉花蓮強震瞬間催毀力 與永春都更案一拖18年的強烈對比

台北市永春都更案完成程序補正作業在 2 月 6 日取得台北市政府的建照，並將復工，全案歷經長達 18 年的時間；同一天深夜，台灣東部花蓮發生規模 6.0 的強震，讓統帥飯店、雲門翠堤大樓等大樓一夕坍塌、傾斜變成危樓，突顯都市加速更新的重要。

台北市屋齡老化程度正在加速中，屋齡 40 年以上的老宅數量已達 26.3 萬戶，占全市比重高達 30%，總體 30 年以上的老宅數量高達 59.8 萬戶，占比更高達 67%；以台北都市更新每年發出 1000 餘戶拆除執照的緩慢腳步來看，不管是 2 年前台南的震災或目前花蓮令人怵目驚心的救災現場畫面，都讓人感歎台北市這個繁華的都市正加速度的老化中，更不用提突如其來無情的天災地變而襲擊。

2 年來台南、花蓮寒冬裡強震造成屋損毀、人傷亡，也突顯前內政部長李鴻源所提「防災型都更」的語重心長。

老舊宅因為早期設計或相關法規未健全的狀況下，存有安全性的疑慮或功能性不足的問題，如公寓產品缺乏管理與電梯等設施，從許多層面來看老宅都有翻新或重建的需求，加上人口嚴重老化問題的形成，形成「老人住老宅」的社會議題浮現。

這也是政府施政要透過程序簡化及稅負獎勵協助都市更新，最好別讓永春案讓都更戶一等 18 年的不利狀況再出現在台北市。