〈房產〉雙北市今年新增成屋估逾4萬戶 市場恐難快速消化

全台房市正在築底中，去年全台交易量約 26.6 萬戶，年增 8.6%，而在雙北市的交易部分，台北市交易量約 2.3 萬戶，年增 9.1%，新北市交易量約 5.2 萬戶，年增 21.6%，均優於平均年增率，但今年新增供給數量極為可觀，估計達 4 萬戶。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，新北市交易量大幅增加主因為淡水、新莊與板橋等區都有大批交屋潮帶動，包括淡水區的「台北灣 - 四季之旅」、「宏盛新世界」、新莊區的「超級城市」、「鴻邦世界花園」以及板橋區的「浮洲合宜宅」等社區大樓所帶動。但今年是否還有大型社區交屋潮的機會，仍需持續觀察。

而 2018 年值得關注的是新成屋市場餘屋出清及新屋完工數的情況，以最新 2016 年第 4 季統計屋齡 5 年內新建低度用電戶 (餘屋) 住宅統計來看，台北市為 4878 戶、新北市 1 萬 4548 戶，加上 2015 年至 2016 年上半年開工數統計，開工至完工交屋工程期約 2-3 年來推算，今年台北市將新增約 7000 戶，新北市新增約 1 萬 6000 萬戶。

謝志傑表示，今年台北市粗估屋齡五年內新屋餘屋加上 2015 年至 2016 年上半年完工新屋合計約 1.2 萬戶，新北市也有 3.1 萬戶，等於今年雙北市新屋供給就有約 4 萬戶，若每戶平均以 1500 萬元計算，銷售總金額達 6000 億以上的規模。

大台北都會區以新北市轄區內重劃區分布最多，謝志傑說明，光是鄰近市中心區重劃區就有板橋江翠北側重劃區、新店中央新村北側重劃區、土城暫緩重劃區、新莊副都心與頭前重劃區等，住宅區部分已超過 140 公頃，若再加上郊區的淡海新市鎮、泰山新莊交界的塭仔圳重劃區、五股洲子洋重劃區等，不難想像未來預售或新屋供給仍有相當大，房市賣壓不易快速消化。

謝志傑提醒，建商能否順利去化，端看其讓利出清與產品總價定位的策略。若讓利策略奏效，恐對周邊房市造成房價下修的壓力，屋主應未雨綢繆，避免過度期待新屋市場會帶動區域房價上漲的迷思。

另外，過去重劃區可能是創地區高價的指標，今後推案產品定位多以首購自住或換屋型產品為主力，銷售價格會以買得起的總價做訴求，若價格越接近周邊平均房價時，買方優先選擇買新屋的機會就更高。如果重劃區餘屋過多，價降出清的破盤價案例，會成為該區新成屋行情的比較參考，屋主不可不慎。