傅育寧董事長訪問騰訊(00700-HK)公司

2月5日，集團傅育寧董事長一行訪問騰訊(00700-HK)總部，與騰訊公司主席兼首席執行官馬化騰等進行會談。

傅育寧董事長感謝騰訊對華潤到訪的周到安排，並介紹了華潤的消費品、大健康、地產等產業發展情況。他表示，華潤是多元化企業，有豐富的線下客戶資源，目前正在積極探索各業態“+互聯網”的轉型發展，騰訊是一家聲譽良好的互聯網企業，雙方具有巨大的互補空間和合作潛力。

馬化騰主席感謝華潤高規格到訪。他表示，騰訊已完成戰略再聚焦，將更加專註於社交網絡和數字內容，希望與各方合作夥伴一起，探索城市管理、政務、社區、醫院、藥店等場景的“互聯網+”解決方案。華潤有豐富多樣的運營場景，是國內獨特的合作夥伴，騰訊願意以全套互聯網新技術與華潤開展全面戰略合作。

騰訊高級執行副總裁、社交網絡事業群總裁湯道生，騰訊雲總裁邱躍鵬，騰訊副總裁丁珂、林璟驊，騰訊互聯網事業群、騰訊雲、IDC平台部、戰略發展部、智慧零售等有關業務負責人，集團領導陳鷹、王佩輝、吳向東，集團辦公廳、信息部、華潤萬家、華潤網絡的有關負責人陪同參加了會談。

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