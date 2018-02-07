三菱重工維持於2020年交付MRJ目標

【財訊快報／劉敏夫】共同社報導指出，三菱重工業公司社長宮永俊一週二 (6 日) 在東京都內舉行的財報發佈會上表示，將維持於 2020 年中期首次交付首款日本國產噴射支線客機 MRJ 的目標。三菱重工子公司三菱飛機公司研發的 MRJ 需要更改設計等，已 5 次延遲交貨時間。該公司目前聘僱在海外具有飛機研發經驗的超過 300 名外國員工等充實體制，宮永聲稱，研發基本上循著既定軌道取得進展。



三菱飛機營業總部副總部長福原裕悟週二也在新加坡航空展的記者會上表示，MRJ 朝著 2020 年首次交付的方向，已經上了軌道。客戶也很關注。關於美國東方航空 40 架 MRJ 訂單解約，他也認為是對方的問題，聲稱對其他合約沒有影響。



此外，關於作為合理化措施之一考慮的三菱汽車股份出售，宮永社長表示，正在考慮三菱汽車發展戰略上最好的形式。



三菱重工考慮出售實際持有的約 10% 三菱汽車股份，三菱商事被認為是最熱門的接手方，但宮永表示，具體內容尚未到能發表的階段。



三菱重工週二公佈的 2017 財政年度前三季財報中，淨獲利為 247 億日圓，較上年同期淨虧損 112 億日圓的表現改善。



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