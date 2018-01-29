地表最強火箭 SpaceX「獵鷹重型」2/6將搭載Tesla升空

由美國太空探索技術公司 SpaceX 研發號稱「地表最強火箭」的重型運載火箭「獵鷹重型」(Falcon Heavy)，將於 2 月 6 日進行首次試飛，隨同火箭升空的，還有公司創辦人馬斯克的一輛 Tesla 電動跑車。

香港《文匯報》報導，馬斯克 (Elon Musk)28 日宣佈，「獵鷹重型」計劃在佛羅里達州卡納維拉爾角甘逎迪太空中心 39A 發射台升空。

「獵鷹重型」的首次飛行將搭載馬斯克的一輛紅色 Tesla Roadster 跑車，車上還會播放 1969 年大衛寶兒的經典歌曲《Space Oddity》。這輛跑車最終目的地將是火星軌道，如果發射途中不爆炸，它估計將在宇宙待上 10 億年之久。

「獵鷹重型」火箭是全球首款可重複使用的重型運載火箭，可將 54 噸有效載荷送入軌道，約等於一架滿載的波音 737 飛機。火箭第一節由 3 枚「獵鷹 9」型火箭芯組合而成，共有 27 個引擎，發射時能產生約 227 萬公斤推力，是自 1960 年代「土星 5」號登月火箭以來運載能力最強的火箭。經過多次推遲後，「獵鷹重型」已於上周完成靜態點火測試。

美國有線新聞網絡 (CNN) 指出，獵鷹重型運載火箭將成為太空飛行史的一部分。SpaceX 表示，獵鷹重型運載火箭將具備送人上火星的能力，但 SpaceX 已經計畫打造被稱為 BFR 的火箭及太空船，用以執行送人上火星任務。

獵鷹重型運載火箭將成為目前運轉中的最強大火箭，也是該公司打造的第二強大火箭。

人類史上最強的火箭是美國太空總署 (NASA) 的土星 5 號 (Saturn V) 火箭，它被用來執行阿波羅登月任務，1970 年代退役。