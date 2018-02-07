都市麗人(02298-HK)夥京東成立合作基金 準備併購

都市麗人(02298-HK)公布，公司全資附屬公司廣東都市麗人、京東全資附屬公司京東世紀及李國丞(作爲基金管理團隊的代表)訂立主要條款，據此，廣東都市麗人擬與京東世紀及基金管理團隊成立合作基金，主要用於適合集團業務的行業併購和資源整合。

根據主要條款，廣東都市麗人、京東世紀及基金管理團隊擬共同設立合作基金。合作基金的目標規模預計爲10億元(人民幣.下同)，以後將按實際需要擴大基金規模。首次出資預計不少於3.5億元，當中廣東都市麗人預計出資2.5億元，而京東世紀預計出資1億元。基金管理團隊亦可對基金出資，惟其出資額不多於首次出資總金額的5%。

合作基金的投資目標主要爲中國國內外涉及貼身衣物品牌、上下游及相關周邊行業的公司。預計合作基金的期限爲八年，且可能再延期兩次，每次延期一年。

集團指，希望利用其對貼身衣物產品行業非常豐富的行業經驗，開展主要投資國內外貼身衣物相關行業的產業基金，用於適合集團業務的行業併購及資源整合，繼而進一步擴展集團於全球貼身衣物行業的知名度及足跡。

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