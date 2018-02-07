【港股解碼】節日臨近 豬價波動的背後是顆少女心：逢節必漲不好說

再過8天的時間，就是中國文化中每年最重要的傳統節日——春節了。而過去每當重要的傳統節日之前，豬肉作為中國人最喜愛的肉類食品，常常伴隨著熱銷和價格的波動。

豬價波動背後的規律

關於豬價的漲跌，一直流傳著非常多的規律，有的按季節來分，有的按地區來分，不一而同。總的來說，最吸引消費者關注的就是“逢節必漲”和“逢節必跌”。

所謂“逢節必漲”，就是指臨近節日，相關商品需求增加，供不應求，從而帶來市場價格的上升。對於豬價來說，“逢節必漲”已經成為豬價資訊規律傳播的主要規律，幾乎所有的養豬人和豬肉供給方都知道這四個字。一般來說，在中秋、春節等寓意“闔家歡樂、家庭團圓”的節日來臨之前，市場需要大量的豬肉，在供給增加較少的條件下，確實普遍帶來豬價的上漲。

與此同時，“逢節必漲”也容易將養豬人和消費者帶進“非黑即白”的思維誤區，實際上，像清明節、婦女節、七夕節等節日，很少有豬肉上漲的情況出現，因為市場需求並不會因為這些節日而出現明顯增加。有報導稱，在2016年的端午節和中秋國慶雙節，由於有豬價上漲的預期，因此生豬的屠宰企業開啟“大屠殺”模式，反而帶來了豬價斷崖式的下跌。如此即是“逢節必跌”的最好寫照，也體現了豬價波動的不穩定性。

因此，節日和豬價沒有直接關係，部分情況下，之所以豬價上漲，本質上是由於市場上需要大量的豬肉，豬肉的價格還和豬企運營狀況、生豬存欄量、大宗商品貿易等息息相關。

那麼，2018的春節臨近，新年前夕豬價的走勢是漲是跌呢？

狗年臨近豬價反常？

如文章開頭所說，鑒於春節是中國人最重要的節日和團圓日，因此在春節前夕瞬間彈起的巨大“剛需”面前，供給的增加幅度就如螳臂擋車、杯水車薪，“豬價——節日——漲”這則規律對於春節一般是適用的。

然而，今年出現了反常。

根據豬價格網的數據，2月6日，距離除夕2月15日還有9天，全國瘦肉型豬出欄均價7.02元/斤，較上周五下跌0.18元/斤，較去年同期的8.86元/斤下跌1.85元。全國27省、直轄市範圍內，共計2省份豬價上漲，20省份豬價下跌。全國最高價為浙江，相比較2月5日下跌0.14元/公斤於15.56元/公斤;全國最低價為遼寧，較2月5日下跌0.04元/公斤於13.28元/公斤。河北、吉林、內蒙古、福建、河南與2月5日持平。

可見，整體來看，在全國大部分地區，並沒有出現豬價的上漲，反而是持續下跌。

有市場分析稱，背後是由於屠宰企業持續壓價，市場價格較為混亂，因此出現“豬價跳水”。

從上市量來看，以北京為例，據新發地市場的監測數據顯示，上周本周，白條豬的日均上市量為2607.29頭，比前一周的2226.71頭增加17.09%，可以看出豬肉消費在持續回升。一方面是即將到來的北方殺年豬高峰期，豬肉消費需求的上升，一方面是屠宰企業持續壓價，豬價暴跌不斷動搖著養豬人的心理預期，節前的豬價讓養豬人難以捉摸。

逢“春節”必漲不好說

最近幾日，豬價雖持續下跌，但跌幅已經有所收窄，在春節前，豬價全面上漲看起來已經非常困難。

筆者看來，在春節前，豬肉需求的增加對於豬價的高企是有穩定的支撐的，節前豬價還有一定的上漲空間，對於養豬人來說，應當有序安排出欄節奏，不要一次性拋售過多，對於消費者來說，也可以開始有節奏的“囤貨”了，同樣不建議一次性購買過多，畢竟在剩下的9天時間裏，豬價不穩定並且豬肉新鮮度會受到影響。

另外，加上日前很多上市農牧企業如雛鷹農牧、溫氏、大北農等紛紛公佈新建養豬場到東北，以配合南方水網地區養豬的環保要求，生豬養殖在這兩年加快挺進東北地區，因此，豬價的波動規律也根據地區有所不同，相比往年也出現了更多的複雜因素，對豬價的波動造成影響。據農業部的統計，2016年以來，南方水網地區生豬調減了超過1600萬頭。國內大型畜牧業龍頭企業相繼佈局東北，東北地區在建生豬養殖專案投資已經超過615億元，2018年底前可新增出欄1540萬頭。可見，南北方豬肉的供給將實現“反轉”。

中國人最愛的肉類食品——豬肉，其價格波動牽動著普通居民的人，廣大家庭主婦的預算，團圓日的歡樂。然而，其價格在春節期間捉摸不定：逢節必漲不好說。

作者：張欣然

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