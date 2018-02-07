【權益變動】長達健康(08026-HK)獲控股股東張春華增持4478.7萬股

港交所最新權益資料顯示，2018年02月02日，長達健康(08026-HK)控股股東張春華透過其控制的Brilliant Chapter Limited在場外以每股平均價0.28港元增持好倉1189.3萬股，涉資約333萬港元。

增持後，張春華持股量由810,426,294股增至822,319,294股，持股比例由66.92%上升至67.91%。

長達健康12月1日晚公布，Brilliant Chapter Limited於2017年11月28日，向其6名股東收購合計約7.575億股股份，佔長達健康總股本的62.55%。收購價每股0.28港元，有約31.71%的折讓，代價總計2.12億港元。自此，長達控股權易手。

與此同時，Brilliant Chapter以每股0.28元提出全面收購，截至上周五(2月2日)，有5.35%股東接納收購建議。即Brilliant Chapter持有67.91%股權。

Brilliant Chapter Limited為一間投資控股公司，自註冊成立起并無進行任何業務，其全部已發行股本由張春華及Source Mega Limited分别實益擁有80%及20%，董事為張春華及張春萍，而Source Mega Limited的唯一董事為張春萍，張春華為張春萍的胞兄。Source Mega Limited的已發行股本由張春萍全資實益擁有。

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