中興通訊發佈全球首個5G E2E網絡切片方案

深圳 2018 年 2 月 6 日電 / 美通社 / -- 為流動互聯網提供電訊、企業和消費者技術解決方案的主要國際供應商中興通訊股份有限公司 (0763.HK / 000063.SZ) 今天發佈了全球首個 5G E2E 網絡切片方案。新方案的發佈將推動 5G 商用系統的技術成熟邁上新臺階，為 5G 基於切片的網絡營運新模式奠定堅實基礎，構建 NSaaS（網絡切片即服務）能力，並持續引領面向垂直行業的 5G 應用創新。



5G 作為關鍵使能技術和基礎設施，服務的對象已經從單純的流動通訊擴展為無處不在的連接和場景應用。5G 網絡需要面向業務服務等級指標迥異的場景，不同商業模式可在統一的 5G 網絡架構下共存。



5G E2E 網絡切片方案是 5G 網絡支撐行業數碼化轉型的關鍵，透過在實體網絡上切分出多個虛擬網絡切片，適配工業控制、自動駕駛、智能電網、遠端醫療等各類行業業務的差異化需求。



中興通訊的 5G E2E 網絡切片方案以「敏捷、智能、開放」為核心特徵，構建了貫穿 5G 無線接入網、核心網、承載網的端到端全雲化網絡切片方案。方案採用業界領先的微服務架構，實現統一空口、虛擬化核心網和基於 SDN 的承載網的融合。



中興通訊 5G E2E 網絡切片方案基於智能的營運編排系統，對網絡端到端切片進行全生命週期管理，以業務需求為導向，支持網絡切片的按需定制和即時開通。同時，方案引入 AI 策略引擎，持續提升 5G 網絡智能化營運水平和業務保障能力。



中興通訊副總裁尤琰表示：「作為 5G 全球先鋒，中興通訊在 5G 領域持續創新。5G E2E 網絡切片方案的推出，是 5G 走向商用的重要里程碑，不但提供了業界領先的網絡切片實施方法，更進一步將網絡切片打造成面向垂直行業的、可營運的價值產品，開啟 5G 網絡切片營運新模式。中興通訊大力促進 5G 與垂直行業的跨界融合，激發海量應用創新，實現 5G 社會價值與商業價值的完美結合，打造數碼經濟新生態。」



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