各行各業壟斷化 壓低了薪資？

據高盛 Goldman Sachs (GS-US) 週末公佈的報告指出，近期美國薪資成長速度之快，超越了成長較疲態的整體 2017 年，然而，亞特蘭大 Fed 公佈的資訊卻顯示，2017 年第 4 季最後薪資成長率只達 2.1%。

2017Q4 薪資成長 2.1% / 圖：ZeroHedge

同時，雖然全美總支付薪資 10 年來持續下滑，但全美總企業利潤則不斷攀升。其中，多數產業也進入了少數較大的公司佔有大部份營收的市佔比。高盛 Jan Hatzius 提道，平均薪資成長率已從 1985 年至 2007 年的 3.5% 平均下滑至 2008 年至 2017 年的 2.1%。同時，非農整體薪資也自 1999 年以來下滑了 6 百分點至 56%。

薪資與企業盈利反向成長 / 圖：ZeroHedge

高盛指出，因各產業內企業少量化，及勞工普片集中在較少的產業內，使大型企業在薪資的議價能力上逐漸提高。在美經濟調查中發現，13 個產業中，共有 10 個產業發生前 50 大企業業內營收佔比提升。、

產業壟斷化影響了薪資 / 圖：ZeroHedge

報告指出，各業內企業數的迅速減少促使了自 2001 年來，整體勞工薪資的 1% 下滑，或每年 0.05 至 0.1 個百分點。這也代表了，持續壟斷化的市場壓低了一般民眾的薪資。

此外，高盛預測未來 3% 至 3.25% 的薪資成長將被壟斷化的效應而壓低。