鉅橡接單捷報 跨業建材產品專案訂單洽談順利

鉅橡 (8074-TW) 接單傳捷報，以生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板核心技術，切入生產美耐板建材產品，公司主管指出，目前美耐板建材正進行多項建築專案訂單洽談，預估若順利進展，將拿下達 3000 萬元訂單。

鉅橡跨業開發美耐板建材產品，在 2017 年並沒有太大營收貢獻；不過，正在進行用在公共建築空間使用的 3000 萬元訂單，則讓鉅橡內部對產品信心為之一振。

鉅橡也擬訂對設立專廠生產美耐板產品，目前已完成投入 1.8 億元，在毗鄰現有台南鉅橡廠房旁購地 6000 坪，同時連同土地、廠房及生產設備的投資，估計將達 10 億元，是近年鉅橡最大規模在台投資計畫。

根據鉅橡規劃，新廠將設立 3 條新生產線，產能全部開出之後，將有助滿足室內隔間外，擴大包括辦公家具、系統家具業者的需求。

鉅橡已公布 2018 年 1 月營收為 1.29 億元，月增 10.07%，年增 32.24%，也改寫單月歷史新高紀錄。鉅橡主管表示，因中國大陸環保意識抬頭，在江蘇昆山限污令下小廠被迫淘汰，供給減少，需求增加，帶動產品報價上揚，另有部分營收增加也來自去年底遞延出貨挹注，激勵 1 月合併營收成長。

鉅橡受上游酚價及工業用紙價格走高影響，調高電木板售價，已自去年 12 月起產品漲幅達 5-10%。

鉅橡去年第 4 季營收以 3.48 億元創 37 季以來新高，季增 1.55%，年增 11.11%。鉅橡去年營收為 12.72 億元，創近 11 年以來新高，年增率 1.8% 鉅橡在去年前 3 季營收 9.25 億元，毛利率 27.67%，稅後純益 1.08 億元，每股純益 1.35 元，前 3 季毛利率年減 1.45 個百分點，稅後純益年減 7.56%。