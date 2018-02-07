暴跌超八成 瑞信宣布將終止做空波動性產品XIV

摘要：瑞信宣布將於 2 月 20 日之後，終止交易反向追蹤恐慌指數 VIX 的 ETN（XIV）。周一盤後 XIV 下跌 85%，周二晨間被暫時停盤。手中持有最多 XIV ETN 的瑞信銀行，或將成為本輪恐慌出逃的最大輸家。除了 XIV，其他多個做空 VIX 指數的工具也於周二停盤。

周二瑞信宣布將停止交易反向追蹤 VIX 的交易所債券（ETN）——VelocityShares 每日放空短期波動率指數（XIV） ETN。瑞信最後一天交易該產品的日期是 2 月 20 日。導致此次清算的原因是瑞信認為該產品已經無法追蹤其應該追蹤的情況——平靜的市場。

XIV 是一種做空 VIX 的工具。在股市處於平穩牛市階段時，做空 VIX 是一種不錯的投資，然而當股市波動性加劇時，XIV 就存在極大的風險，這就是為什麼此類產品被認為是觸發本輪股災的因素之一。交易員們普遍認為有關 XIV ETN 的交易放大並惡化了市場上的波動率，進而影響到整個股市。

周一盤後 XIV 下跌 85%，周二晨間被暫時停盤，後又復盤，跌幅擴大至超 90%。

上周美股盤整開始，昨日道指盤中一度跌近 1600 點，創下史上最大盤中點數跌幅。標普創 2011 年 8 月份以來最大單日跌幅，收跌 4.1%，回吐年內全部漲幅。周二早盤，衡量市場波動性的「恐慌指數」VIX 繼昨日暴漲 116% 之後，繼續飆升逾 30%，升破 50，為 2009 年 3 月以來首次。

瑞信稱，截止 2 月 5 日 XIV 已較前一日收盤值下跌超 80%，觸發了「加速事件」。該產品的招股書有規定，在這種情況下可以進行清算。瑞信將該 ETN 的「加速日期」，即最後一天交易日期，定為 2 月 20 日。投資者將獲得相當於當天收盤價的現金支付。周一收盤時 XIV ETN 價值 99 美元，但隨後狂瀉 85%，最低至 4.22 美元。按照這個趨勢，到 2 月 20 日，投資者的資產很可能大幅縮水。

其他多個押注平靜市場，做空恐慌指數 VIX 的工具，包括 ProShares 做空標普短期恐慌指數 ETF（SVXY），也於昨日盤後暴跌之後，被暫時停盤。在多倫多證券交易所交易的 Horizons 標普 500 短期每日反向 ETF 也於周一盤後宣布停止交易，並暫停贖回。

作為 XIV ETN 的創造者和最大持有者，瑞信手中的 XIV ETN 部位高達 479 萬單，恐成為本輪恐慌出逃的最大輸家。根據最新的數據顯示，截至昨天的收盤，瑞士信貸擁有持有 479 萬單位的 XIV，每單位 115.55 美元，總計超過 5.5 億美元。

瑞信周一晚間表示，XIV 的暴跌對該行本身沒有「實質性的影響」，手中所有 XIV ETN 部位均已做過對沖。但據 CNBC 報導，有知情人向該媒體透露瑞信正考慮贖回 XIV ETN，目前尚未作出最後的決定。

周二開盤後，瑞信股價一度急跌 4%，此前瑞信在亞洲交易時段股價已大跌 6.1%，截止發稿瑞信股價下跌 4.14%，報 17.61 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』