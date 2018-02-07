煜新控股(01048-HK)若干賬冊及記錄失蹤、損壞 已報警

煜新控股(01048-HK)公布，該公司已於1月19日罷免周建華之行政總裁職位；及暫停周建華於公司之董事職務，並即日生效。於2月2日，公司接獲由周先生發出的以下電郵，通知公司彼辭任公司行政總裁及公司及其附屬公司之所有董事職務，即日起生效。

董事會注意到，集團有若干賬冊及記錄失蹤、損壞且未能尋回。於2018年2月6日，公司已向香港警方報案。公司將在適當時間另行刊發公告。

周建華的電郵內容：「本人辭任理由如下：(i)煜新公司未有支付截至本日所有相關附屬公司之全部待支付予員工之薪金及花紅(均已到期及應付及應以後償方式支付)，而已到期及應付及應以後償方式支付之薪金由到期日起計已超過七日；(ii)煜新公司未有為員工就2017年11月及12月之強積金╱強制性公積金作出付款╱供款；(iii)煜新未有向本人支付薪金；及(iv)由2016年1月起，煜新未有向本人提供充足協助及資源，使本人可營運煜新之業

務；(v)再者，基於以上煜新公司未有支付薪金及強積金付款╱供款，煜新公司使本人蒙受法律行動之風險。本人謹此保留在有需要時對任何方面採取進一步法律行動之權利。」

關於周先生在該電郵中提出之指稱，公司董事謹此回應如下：公司正在核實該電郵所載關於未有支付薪金及花紅予附屬公司員工之指稱。公司亦正核實應付予周先生之款項(如有)。

根據公司之記錄，集團已作出所有規定之強制性公積金供款。公司謹此重申，其過往已及將來會繼續採取適當行動，履行對其僱員之法定責任。

向香港警方報案。

股份將繼續於聯交所及新交所暫停買賣，直至另行通知為止。

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