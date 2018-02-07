中國消防(00445-HK)配股予深圳國調招商併購股權淨籌2.44億

中國消防(00445-HK)公布，深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業以每股0.366元，認購6.73億股新股，新股佔經擴大後股本約5.5%，每股配售價較昨日收市價折讓約3.7%。

集資淨額約2.44億元(約1.99億元人民幣)，其中約5880萬元(人民幣.下同)用於美國興建新設PBB廠房；約5880萬元用作擴充德利國際的PBB業務至美國、加拿大、荷蘭及杜拜等地的海外市場，於上述地區開設服務公司，提供陳舊登機橋升級及一般售後支援服務。；約5880萬元用作研發活動，包括但不限於有關PBB業務的智能視覺停靠引導系統、PBB及GSE業務分部之全自動連接系統以及MHS及APS業務分部之自動引導車輛；約2000萬元用於補充一般營運資金。

深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業於中國成立之有限合夥企業，集中從事收購合併、重組與改造於文化及娛樂、醫藥、物流、金融及環保行業領域之國營企業。於本公告日期，深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業所管理資產約達250億元。

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