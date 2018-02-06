【亞洲投顧】胡毓棠盤後分析

◆盤勢分析

(刀子不是不能接，是你有沒有能耐選到會反彈的迴力刀。)

建立一個投資組合當中，承受之風險能簡略分為系統風險以及非系統風險。非系統風險能有效透過投資組合分散，諸如 A 公司營收下跌而 B 公司接獲大單，AB 兩檔都是投資組合標的，A 的缺點能藉由 B 的優點補足，風險因此而分散，稱為非系統風險。

而系統風險則無法有效被分散，公司無論是營收成長幾倍、EPS 多高，只要遇到系統風險激增，諸如這次美國公布非農就業人口數據大好，投資人預期美國升息行情勢在必行，物極必反之下導致股價重挫，再好的股票短線上都會修正。

股市中能常聽到，漲時重勢，跌時重質，現在你打開媒體，肯定都會聽到拉回找買點的說法。更精確的說，上禮拜五美股重挫第一天，許多投資人都在思考刀子要接哪一把，刀子不是不能接，是你有沒有能耐選到會反彈的迴力刀。

迴力刀在哪裡 ? 從兩個產業去找 AI 、 5G ，其中有營收的股票、有 EPS 的股票、有題材的股票，經的起下跌考驗，拉回加碼就是對的。反觀那些本益比過高，基期過高，股本小的股票， 如果你現在加碼的是這種股票，絕對要隔外小心，回檔不會只是這兩天而已，即便近期回彈，都僅是逃命波而已。

海水要退了，快知道誰沒穿褲子了