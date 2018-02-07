

◆盤勢分析

1. 美股連續兩日大跌之後，周二開低震盪走高，終場四大指數漲幅介於 1.74~3.65%。其中，科技股 APPLE 上漲 4.18%、亞馬遜收漲 3.8%、Facebook 收漲 2.23%、微軟收漲 3.78%、英偉達收漲 5.56%；台積電 ADR 上漲 1.49%，台指期夜盤收漲 225 點。

2. 受到美股四大指數重挫，周二亞股全面走弱。台股早盤低開後震盪走低，盤中美國電子盤再度重挫，指數最低下跌至 10,300.4 點，尾盤在 2330 台積電、2882 國泰金、2881 富邦金部分權值股回穩，跌幅逐漸收斂。終場台股下跌 542.25 點，跌幅 4.95%，收在 10,404.0 點，指數連續失守季線、半年線，成交金額擴增至 2,413.23 億元；OTC 指數收盤下漲 6.38%，表現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股高檔回落，各天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：周二出量下跌，觀察能否量縮在年線之上止跌。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 持續轉弱，且周 KD 與 MACD 高檔向下，短、中期形成整理的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 342.69 億元 (創三年半新高)；外資 - 312.61 億元、投信 - 7.38 億元、自營 - 22.7 億元。

4. 電子類股

(1) 小型電子：3624 光頡一月營收年增 52.33%，加上近期厚膜電阻漲價，週二股價維持小漲；此外，3030 德律一月營收年增 142% 與 2444 友旺市場傳將轉型生技，股價表現突出。

(2) 權值股：權值股 2330 台積電尾盤緩步走高，2357 華碩、9904 寶成、2317 鴻海相對抗跌；資金轉向防禦型股票，2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大跌幅維持 3% 以內。

5. 非電子類股

(1) 塑化：本周遠東區五大泛用塑酯維持小幅上揚，1304 台聚、1305 華夏、1326 台化、1301 台塑表現相對抗跌。

(2) 鋼鐵：國際鋼價持穩，外資近期回補鋼鐵族群，2033 佳大強勢漲停，2032 新鋼、 2015 豐興、2006 東和鋼鐵表現優於大盤。

(3) 生技股：國際股市波動加劇，部分資金轉向小型生技股，1786 科妍、4157 太景 * KY。

6. 投資建議：受國際股市影響，台股快速回檔，但短線負乖離過大，且台股短線留下兩道跳空缺口並且接近 10200 的大頸線，加上融資大減超過 76.5 億元，籌碼快速沉澱，短線台股容易出現急彈，建議跌深個股不宜再追殺，但台股距離封關僅剩四個交易，仍須檢視手中持股風險，中、長線投資則可留意跌深的蘋概股、MWC、原物料個股。

7. 重點訊息：

(1)DRAM 廠南亞科（2408）受惠於 DRAM 價格持續調漲，加上 20 奈米新製程產能陸續開出，推升位元銷售量持續成長，昨（6）日公告元月合併營收 61.48 億元，創下 11 年來單月營收新高紀錄。法人預期南亞科第一季合併營收將季增逾 10％，每股淨利將賺逾 2.5 元。

(2) 庫藏股護盤，今年新增 9 家：台股目前正有 16 家公司實施庫藏股，其中 9 家是今年以來新實施庫藏股，有 5489 彩富、1589 永冠 - KY、6523 達爾膚、3054 立萬利、2425 承啟、2236 百達 - KY、6456GIS-KY、1101 台泥、3708 上緯投控等 9 家，尤以承啟將買回 1.09 萬餘張最多，永冠 - KY 的 7,200 張次之，台泥及立萬利都將買回 6,000 張，庫藏股數量超過千張還有 GIS-KY（3,000 張）、彩富（2,000 張）、上緯投控（1,000 張）等。

