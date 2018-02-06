施羅德: 環球經濟增長帶來通脹壓力

施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade發表報告指出，環球經濟增長較預期更為強勁，環球經濟同步復甦趨勢仍在持續。從美國、德國及日本的訂單數據來看，資本投資將會繼續增長。近期美國通過的減稅及就業法案亦將透過折舊免稅的方式推動資本開支增長。

在資本開支增強的同時，企業亦將繼續增加就業職位。隨著今年的就業市場收緊，報告預期工資方面將會面臨溫和的上升壓力；今年的消費物價通脹將會升溫，企業在今年將會大幅上調價格。

市場將會面臨兩項挑戰。市場對今年環球經濟增長預測已調高至為3.2%，再為市場帶來意外驚喜的門檻將會更高。此外，經濟增強更有可能帶來通脹升溫及利率上升。隨著經濟增長及通脹升溫，通貨再膨脹的環境將會增強，而央行將會致力撤銷刺激計劃。在經濟增強的環境下，加息對風險資產未必會不利。美國進一步加息將會繼續推動利率正常化的進程，而市場或會欣然接受。

然而，只要加息導致市場對通脹的憂慮加劇，投資者將會開始預期經濟擴張即將終結。因此，通脹升溫的環境或意味著市盈率將會有所下降。受此影響，股市回報將會更加依賴於企業盈利的復甦。這種環境將會促使投資者轉入週期性更強的行業及地區，並致力發掘價值投資機會。

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