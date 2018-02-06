鮑威爾就任聯準會主席 稱對金融系統保持警惕

摘要：宣誓就任時，鮑威爾稱，將致力於有效的金融監管；目前美國金融系統比金融危機初期強健，他和同事將保持警惕，準備回應不斷演變的風險。他講話後，美股延續上周跌勢，「恐慌指數」創美國大選以來新高。

在美股重挫、美債殖利率處於高位之際，聯準會迎來新一任最高領導者。

5 日本周一，聯準會理事鮑威爾宣誓就任聯準會主席。他重申聯準會兩大使命，稱將支持美國經濟繼續增長和物價穩定。他希望強調承諾，以此解釋聯儲的行動內容及行動原因。

鮑威爾稱，將致力於有效的金融監管。雖未明確提到近來市場動盪，但鮑威爾在講話中稱，他和同事將對金融系統

「保持警惕，準備回應不斷演變的風險。到目前為止，美國的金融系統比十年前金融危機初期更強健、更有韌性。我們願意將它保持下去。」

鮑威爾就職後，本周一多數美國公債殖利率跌勢未改，基準 10 年期美國公債殖利率跌幅有所收窄，一度升破 2.85%，截至發文回到 2.85% 下方。

上周五，10 年期美債殖利率一度漲至 2.8525%、創 2014 年 1 月 23 日以來盤中新高。上月 10 年期美債殖利率兩個月來首度升破 2.85% 後， 「債券之王」格拉斯評論認為，長達 25 年的美債牛市終結。

本周一美股延續上周跌勢。三大指數周一開盤下跌，道指跌超 300 點，衡量標普 500 短期波動性的「恐慌指數」VIX 一度觸及 19.27，創 2016 年 11 月美國大選以來最高。

葉倫的聯準會主席任期於本月 3 日截止，去年她宣布，卸任後也退出聯準會理事會。華爾街見聞此後援引分析稱稱，葉倫的「裸退」將讓聯準會「川普化」。 身為共和黨人，鮑威爾更可能「聽川普的話」。

本周一鮑威爾稱，聯準會在決策方面具有「無黨派傳統」。

上月末聯準會會議未決定升息，但會後聲明更偏向鷹派，最大變動是將短期通膨的表述改為「料在今年上升」，刪除了通膨年增率增長率近期仍低於 2% 的評價。這令市場進一步認為聯儲今年 3 月會升息。

『新聞來源／華爾街見聞』