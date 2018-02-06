〈黑色星期一〉週一美股再崩跌 經濟學家：原因是這3個

FX168 財經網引述豐業銀行經濟學家 Derek Holt 表示，3 大原因導致美股週一 (5 日) 繼續暴跌。

一、估值收緊，美股之前漲幅過大，估值高企。 二、本周幾大央行將密集出台貨幣政策，市場高度焦慮。 三、週四 (8 日) 美國政府再次面臨關門危機，此前的債務上限問題仍懸而未決。

此外，《華爾街日報》首席經濟評論家 Greg Ip 表示，每個人都在期待 (美股) 回檔，加上市場通常會將錯誤預期最大化，因此導致的後果就是要不情況惡化超出所有人預期，要不就是回檔幅度微乎其微。

保德信金融 (Prudential Financial) 首席市場策略師 Quincy Krosby 說：「我們已不再習慣像這樣的崩跌了，佔據主導的逢低買入心態不允許大跌。」

Krosby 說：「從更大範圍來看，拋售並不那麼嚴重。但從心理層面來講，這是非常重要的」。

隨著拋售潮愈演愈烈，「恐慌指數」CBOE 波動性指數 VIX 日內升逾 1 倍，觸及 2015 年 8 月以來最高水準 35.73。

(VIX 和道指 1 分鐘走勢圖。(圖：Zerohedge，FX168 財經網)

(VIX 和道指 1 分鐘走勢圖，來源：Zerohedge，FX168 財經網）

現貨黃金短線上漲近 7 美元，突破 1340 美元關口至 1341.30 美元；現貨白銀短線上漲至 16.693 美元。

加拿大皇家銀行財富管理總經理 George Gero 指出，美國股市可能不僅處於拋售階段，也可能受獲利回吐影響；受此影響，黃金對沖通膨的功能將會比之前更受關注，加上 2 月中旬中國新年到來前黃金需求將增加，金價料將受到支撐。

美國 10 年期國債殖利率急跌至 2.71%，抹去隔夜時段的所有收益率漲幅；美元指數短線下挫至 89.45。