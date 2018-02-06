避險推升日圓換匯近5個月新高 換5萬差1張迪士尼票

美股狂瀉 1100 點，亞股也重挫，台股今日盤中亦大跌逾 600 點，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中新台幣兌美元也重貶逾 1 角，來到 29.415 元，中午新台幣兌美元則以 29.404 元暫收、貶值 9.7 分，台北外匯經紀公司成交量 8.07 億美元。

不過，在避險資金湧入下，日圓兌美元則呈現升值走勢，從 109.31 回升至目前的 108.59 日圓兌 1 美元，在新台幣走貶及日圓升值下，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中來到 0.2734 元，即新台幣 1 元換 3.6576 日圓現鈔，也創 2017 年 9 月 27 日以來新高價。

若與 1 月 8 日日圓換匯低點 0.2629 元相比，日圓換匯價 1 個月時間就升值了近 4%，以換新台幣 5 萬元來說，1 月 8 日可以換到 19 萬 0187 日圓現鈔，現在只能換到 18 萬 2882 日圓現鈔，少換了 7305 日圓、約新台幣 1997 元，等於 1 張東京迪士尼門票（7400 日圓）就這樣沒了，也因為這波日圓升太快，讓哈日族有點措手不及。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』