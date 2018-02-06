【港股解碼】華策影視和當紅炸子雞們

1月24日，華策影視股價漲停，此後四日，其股價步步登高拉出四連陽，成交量也顯著放大。2月2日，一根強勁的白色實體再次出現，上影線與下影線幾乎不可見，漲勢十分強勁，單日漲幅為6.56%。今日，華策影視股價本欲再度向上突破，但似乎動力不足，上漲之後出現了小幅下跌，後續究竟將會如何呢？

來源：通達信

試問近日為何華策影視股價走勢如此好看？還要從其最近發佈的2017年業績預告開始說起。根據其預告顯示，華策影視預計其在2017年度歸屬於上市公司股東的淨利潤相比2016年同期的增長空間在23.31%~44.21%之間，盈利金額在人民幣5.9億元至6.9億元之間，相比上一年將又有巨大進步，若要問，是什麼讓華策影視有如此自信，與2017年的當紅小生們可脫不開關系。

捧紅炸子雞

試問，2017年的那些一邊扛著吐槽，一邊沖上熱搜的作品你看了幾部？

其中爭議最大的便是暑期檔的劇版《三生三世十裏桃花》，這一部劇，火了楊冪的發際線和趙又廷整容般的演技；11月，《致我們單純的小美好》闡釋了一部網劇捧紅眾多炸子雞的可能性，胡一天、沈月迅速躥紅；年末，《柒個我》異軍突起，張一山一人用精神分裂症般的演技飾演七個人格，繼餘罪之後再次演技爆表吸引了一票迷妹......

而這些劇集的背後，都有著華策影視的身影。2017年，華策影視共開機全網劇15部681集，取得發行許可證的全網劇共13部560集，主要產生收入的網劇為《甜蜜暴擊》、《老男孩》、《孤獨皇后》、《上古情歌》等。2017年，華策影視共首播全網劇13部617集，其中《楚喬傳》、《三生三世十裏桃花》、《孤芳不自賞》進入互聯網播出平臺2017年度點擊量前十名，《三生三世十裏桃花》、《楚喬傳》刷新網路播出歷史記錄；《致我們單純的小美好》、《柒個我》進入2017年度純網劇點擊播放前10名。

一部接一部的火爆電視劇，為華策影視帶來了不菲的收入，在電視劇業務之後，占比次之的便是電影業務，最後是綜藝節目。2017年，華策影視共開機電影專案7個，上映影片11部。上映電影專案中，華策影視參投3部、主控發行1部、聯合發行7部，累計票房超過39億元。同時，華策影視在2017年投資出品並製作的《我們十七歲》、《跨界冰雪王》、《生活相對論》3部綜藝節目實現了上星播出。

這一年，真可謂是華策影視收穫滿滿的一年，而回顧過去的幾年，華策影視一直以坐火箭般的速度在發展。

華策影視：坐火箭的這幾年

來源：深圳證券交易所

由上圖可以看出，自2014年以來，華策影視的營業收入分別為人民幣19.16億、26.57億、44.45億元，增長的速度十分迅猛，堪比坐火車。而今年，華策影視極有可能比去年取得更多的進步。比起營業收入，其歸屬於上市公司股東的淨利潤和扣非淨利潤的增長則比較緩慢，可見在電視劇網劇這個高收入的行業，往往也要付出高額的成本。

再觀其現金流量淨額在近年來的變化，2015年與2016年為負，且金額較大分別為負的6.19億和6.90億。流出額明顯超過流入額，這說明2015年與2016年期間，華策影視極有可能大手筆投資或者參與製作了多部電視劇，兒2016年的營收大漲可能與2015年製作的回報有關，2017年其歸屬於上市公司股東淨利潤的大漲更是其實力的強勁體現。

在短短時間之內，華策影視的業績可以有如此幅度的提升，與其打造得多款IP劇集分不開關系。華策影視在2005年入局影視市場，青春劇可以說是其拿手好戲。成立至今，華策投資或者參與製作了《微微一笑很傾城》、《何以笙簫默》、《杉杉來了》、《夏至未至》等多部以市場上較為火熱的小說改編的電視劇。其火箭般的發展速度便是構建在這些劇集之上。

但是其旗下的《孤芳不自賞》被詬病為摳圖不自賞，《傳奇大亨》的敘事被詬病為與現實相差太多，《三生三世十裏桃花》的小說本身便歷經抄襲風波......華策影視，在邁開腳步的時候，是否還記得曾經的“傳播中國優秀文化”的諾言呢？

作者：施琳慧

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