全球手機出貨量下滑 1H18不被看好

《Strategy Analytics》(SA) 數據顯示，手機更換率放緩及蘋果 (AAPL-US) 銷量下滑 1% 的情況下，使全球智慧型手機出貨量 2017 年第 4 季下滑了 9%，從前年同期的 4.38 億部下滑至 4 億部，創下歷史新低。

據了解，蘋果雖然較去年同期 YoY 銷量下滑了 500 萬部，但因平均售價提高，故蘋果營收未獲太大打擊。SA 總監 Linda Sui 提道，中國市場手機出貨量下滑了 16%，是造成了整體出貨量降低的主因。而雖然整體手機市場的出貨量增速下滑，但還是超越了 15 億部。

谷歌 (GOOGL-US) 產品總監 Mario Queiroz 去年也提道，照相畫質已到達了無法明顯進步的空間，廠商需要在其他方面上吸引消費者。SA 執行總監 Neil Mawston 提道，iPhone 銷量在 8 個季度以來共有 5 個季度是走下坡的，建議蘋果應退出較親民的手機，以試圖吸引更多民眾使用。

兩週前，摩根大亨 JPMorgan 分析師 Narci Chang 預計 2018 年上半年手機銷量將遇到瓶頸。蘋果在上週法說會上也預計本季 (2018 年 1 月至 3 月) 營收落在約 600 億至 620 億美元。(去年同期為 515 億美元)，較分析師預計的 657 億美元低。