股市大跌是好事？彼得林區：低價買入優秀公司股票的好時機

紅與綠今 (6) 日在雪球上發表文章指出，投資大師彼得林區 (Peter Lynch) ，面對股市暴跌，如何安撫自己那顆恐懼的心的文章。 Peter Lynch 指出，「每當股市大跌，我對未來憂慮之時，我就會回憶過去歷史上發生過 40 次股市大跌這一事實，來安撫自己那顆有些恐懼的心，我告訴自己，股市大跌其實是好事，讓我們又有一次好機會，以很低的價格買入那些很優秀的公司股票。 」

Peter Lynch 表示，也許未來還會有更大的股市暴跌，但是既然他根本無法預測何時會發生股市暴跌，而且據他所知，和他一起參加巴倫投資圓桌會議的其他投資專家們也無法預測，那麽何以幻想我們每個人都能夠提前做好準備免受暴跌之災呢？

在過去 70 多年歷史上發生的 40 次股市暴跌中，即使其中 39 次他提前預測到，而且在暴跌前賣掉了所有的股票，他最後也會後悔萬分的。因為即使是跌幅最大的那次股災，股價最終也漲回來了，而且漲得更高。

股市下跌沒什麽好驚訝的，這種事情總是一次又一次發生，就像明尼蘇達州的寒冬一次又一次來臨一樣，只不過是很平常的事情而已。如果你生活在氣候寒冷的地帶，你早就習以為常，事先早就預計到會有氣下降到能結冰的時候，那麽當室外度降到低於零度時，你肯定不會恐慌地認為下一個冰河時代就要來了。而你會穿上皮大衣，在人行道上撒些鹽，防止結冰，就一切搞定了，你會這樣安慰自己—冬天來了，夏季還會遠嗎？到那時天氣又會暖和起來的！

成功的選股者和股市下跌的關係，就像明尼蘇達州的居民和寒冷天氣的關係一樣。你知道股市大跌總會發生，也為安然度過股市大跌事前做好了準備。如果你看好的隨其他股票一起大跌了，你就會迅速抓住機會趁低更多地買入。

1987 年股市暴跌之後，道瓊斯指數曾經一天之內下跌了 508 點，那些投資專家們異口同聲地預測股市要崩潰了，但是事後證明，儘管道瓊斯指數暴跌 1000 點之多（從 8 月份指數最高點計算跌幅高達 33%），也沒有像人們預料的那樣股市末日來臨。這只不過是一次正常的股市調整而已，盡管調整幅度非常大，但也只不過是 20 世紀 13 次跌幅超過 33% 的股市調整中的最近一次而已。

從此之後，雖然又發生過一次跌幅超過 10% 的股市大跌，也不過是歷史上第 41 次而已，或者這樣說，即使這次是一次跌幅超過 33% 的股市大跌，也不過是歷史上第 14 次而已，沒有什麽好大驚小怪的。在麥哲倫基金年報中，他經常提醒投資者，這種股市回調不可避免，總會發生的，千萬不要恐慌。

每當股市大跌，他對未來憂慮之時，他就會回憶過去歷史上發生過 40 次股市大跌這一事實，來安撫自己那顆有些恐懼的心，他告訴自己，「股市大跌其實是好事，讓我們又有一次好機會，以很低的價格買入那些很優秀的公司股票。」