全球市場陷入紅海 分析師喊話：先別慌 經濟基本面還在  亞洲股債找買點  

全球市場陷入一片紅海，持續的大規模賣壓，引發投資人對「全球經濟同步成長」榮景的質疑，瑞士信貸、德銀、富達等分析師同聲表示，目前市場的賣壓並非由經濟基本面的變化所引發，崩跌後，更應尋找亞洲股市、債市的買點。

美股連續兩天大崩跌，引發全球市場的恐慌，不過，分析師試圖安撫投資人恐慌不安的心，指出美股崩跌主要是因市場擔心美國升息的步伐可能比預期的更快，但全球經濟強勁成長的基本面不變，而且市場在去年已經走了整整一年的多頭走勢，目前下跌，只是符合長期以來就預期的拉回整理。

美股連續 2 天崩跌。

瑞士信貸投資策略分析師 Suresh Tantia 表示，全球經濟基本面沒有任何變化。 如果從美國或歐洲或亞洲市場的經濟數據來看，仍是非常強勁的，而且美國重量級企業的財報也顯示成長強勁。

既然經濟成長強勁，為什麼賣壓如此沈重？

在強勁的全球經濟成長下，令市場震驚的是通膨上升的信號，可能會加快央行升息的步伐。

較高利率的預期通常伴隨著債券價格的下跌， 與債券價格反向的 10 年期美債殖利率上周四一度創下 4 年來的最高點，來到 2.885％的最高點。

10 年期美債殖利率上周四一度來到 2.88%，創下 4 年來新高。

德意志銀行財富管理亞太區投資長 Tuan Huynh 認為，只要 10 年期美債殖利率不超過 3.25％，利率就不會構成主要威脅，同時也不認為聯準會的貨幣政策會過度收緊。

大部分的分析師都認為，這次市場的拋售潮主要是由華爾街的電腦程式交易所致，而不是經濟基本面的變化，這也加強了全球經濟成長可能持續到 2018 年的觀點。

這對亞洲股債市意味著什麼？

2013 年，由於美國利率上升導致投資者將資金撤出，帶動整個亞洲股市上漲。儘管這次資本外流不太可能發生，但亞洲新興經濟體對投資者仍有強大吸引力。

分析師表示，目前全球市場下跌其實上可以讓投資者有機會買入亞洲股票和債券，預期亞股比美股便宜，仍有上漲空間。

富達國際表示，亞洲債券也可能吸引投資人，因為該地區的發行體質仍然健康，大部分的亞洲債券持有者在 2017 年底前已經加強了現金儲備，意味著這些債券持有者不會被迫賣空，而導致債券價格走低。