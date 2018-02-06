台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月6日

蘋果去年底推出的 iPhone 8/8 Plus 和 iPhone X 真的賣很差！身為 iPhone 手機鏡頭供應商的股王大立光昨（5）日公布今年元月營收僅 35.1 億元，不僅比去年 12 月減少 28.05％，甚至比去年有春節長假效應的 1 月還要差、年減達 6.33％。

核二廠 2 號機停機 20 個月，台電昨（5）日向原能會申請重啟核二廠 2 號機。經濟部表示，重啟核電的三前提「安全無虞、窮盡一切、全民共識」仍會落實，才會正式啟動。

為活絡權證市場，金管會出 2 招。金管會主委顧立雄昨出席「權民搶百萬」頒獎典禮上指出，最快立院 9 月會期後將提出權證避險專戶降稅方案，稅率擬降到千分之 1，另在 2019 年「股票逐筆交易」上路後，在套利疑慮解除下，將讓權證也納入當沖的標的內。



聯合報

核二 2 號機 申請重啟

台股逐筆撮合明年上路

外資疑炒匯 大買反向 ETF



經濟日報

需求疲弱 大立光營收減 28%

顧立雄：先推逐筆交易 再拚權證當沖

核二廠 2 號機 申請重啟



蘋果日報

蘋果淡季 大立光可成 1 月營收續降

權證 2 利多 擬降稅並開放當沖

和碩投資印度 最快下半年



中國時報

黑色星期一 股匯雙殺

外資數據改逐月供 金管會槓央行

美公債殖利率恐提早升破 3％



工商時報

大立光元月營收 不妙

外資買房購地 去年毫不手軟

外資買股購債 外匯存底創高



自由時報

天氣爆冷 用電爆兇 核二 2 號機擬重運轉

台大經濟系教授陳南光 將任央行副總裁

台積電蟬聯專利王 阿里巴巴外商第 1