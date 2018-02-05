【港股解碼】嘉耀控股的千般滋味與萬般無奈

本周三(2月7日)，我的中文嘉耀控股(01626-HK)將改名爲旅業國際控股有限公司、洋名是Tourism International Holdings Limited。

那日，市場如何爲我慶祝，天曉得?一切還看易了名字後的旅業國際控股實力。

我目前仍名爲嘉耀控股，自從2015年4月至今，一直爲市場的焦點，只是在這些日子裏，起步是甜美，往後也許是千般滋味了。

這一切或許都要從頭說起，嘉耀爲香港的一家上市公司，主營紙質卷煙包裝，于2015年8月，海航集團洽商收購其控股權，于2016年12月21日，海航集團(600221-CN)旗下China Civil Aviation以總代價3.91億港元收購了嘉耀約65.2%股權，以每股2港元提出收購，收購價有41.2%的折讓，當時嘉耀內心或許是如少女般雀躍的。爲何這麽說呢?

收購嘉耀的China Civil Aviation被視作由海航集團持86.54%權益，這個海航集團爲中國一家綜合企業，由旅遊、控股、資本、物流及生態科技核心分部組成，旗下連帶嘉耀目前有7家港股公司，分別爲：香港國際建投(00687-HK)(前稱泰升集團)、航基股份(00357-HK)、海航實業(00521-HK)、KTL International(00442-HK)、嘉耀控股(01626-HK)及東北電氣(00042-HK)龍傑智能卡(02086-HK)。

據悉，但凡被海航收入糜下的，股價都會有不同程度的上漲。後來，事實也證明，自2015年8月起，嘉耀控股的股價曾衝上浪頂4.8港元，但如今亦隨浪濤回落至2.16港元。

過去一年，公司的控制權出現變動後，董事人員就進行了大換血。于2017年3月17日，李鐵獲委任爲主席及提名委員會主席;劉道骐獲委任爲行政總裁及薪酬委員會成員;及黃爾威獲委任爲授權代表。

此後，截止2017年6月30日止6個月，嘉耀亦實現了虧轉盈，2017年上半年實現收益約爲2.35億元人民幣，較2016年同期約2.14億元增長約9.45%;公司擁有人應占溢利約爲95.2萬元，而去年同期則爲公司擁有人應占虧損約29.1萬元。

此外，于2017年9月17日嘉耀發行了不超1.2億港元的可換股票據，淨集資1.17億港元，初步換股價每股股份2港元至2.1港元，按最低換股價2港元/股悉數轉換，嘉耀需要配發最多6000萬股換股股份，占其總股本約20%及經配發擴大後的16.67%。而集資淨額有不少于80%可以用于集團的發展，以拓展新領域(包括資産管理及款待相關業務)。

更換了主席、董事，業績也轉盈，又發行了債券，有了資金人力財力兼具，按理說沒有什麽好憂心的。

但是近期，海航(600221-CN)旗下股票停牌的停牌，下跌的下跌，幾乎難以幸免。

近年積極進行海外並購的海航，自去年6月被內地銀監會點名，要求各大銀行調查海航的海外並購風險後，可謂是非纏身。受海航債務，現金流問題及變賣資産等的影響，嘉耀控股于上月24日及26日分別挫11.5%、7.77%。

據明報此前消息，海航透過旗下多家在港上市公司包括嘉耀(01626-HK)、國際建投(00687-HK)及海福德(00442-HK)等出售資産， 「撲水」多達113.53 億元。

如此缺錢的海航，未來是否會考慮出售嘉耀的業務?China Civil Aviation當時收購嘉耀時仍讓其繼續現有業務，主營紙質卷煙包裝。然回現在過頭看嘉耀于2月2日公布，其中文雙重外文名稱由「嘉耀控股有限公司」更改爲「旅業國際控股有限公司」。此消息，讓我們不得不懷疑，“旅業國際”分明就是一個主營業務爲旅遊相關的公司，與卷煙包裝似乎沾不上邊，這是否暗示著點什麽? 且讓我們暫且觀察著。

文：陸小梅

著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)