中航國際控股(00161-HK)2017年擬計提1.856億壞賬撥備

中航國際控股(00161-HK)公布，公司附屬公司天馬微電子股份(000050-CN)於2017年初的應收賬款經審核賬面餘額為約20.08億元(人民幣.下同)及2017年末的應收賬款未經審核餘額為35.57億元。天馬2017年的未經審核擬計提壞賬撥備約為1.856億元，當中包括一筆重大金額，而經單獨進行減值測試後，已就該筆金額作出未經審核擬計提壞賬撥備約1.75億元。

擬計提壞賬撥備的主要原因是個別客戶未能按照與天馬協定的付款日期履行付款責任。擬計提壞賬撥備須待天馬核數師的年度審核，並須提交予天馬董事會審議。擬計提壞賬撥備將不會對天馬的日常業務營運造成重大影響。假設天馬2017年的經審核擬計提壞賬撥備約為1.85億元，公司應佔純利將減少約3863.13萬元。天馬已即時及積極採取若干合法措施，例如進行資產保全，以減低風險。為真實反映天馬2017年的財務狀況及資產價值，天馬乃根據審慎原則提出擬計提壞賬撥備。

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