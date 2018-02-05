【港股解碼】“一梳到底”，譚木匠將小木制品生意做到極致

“一梳梳到尾，二梳白發齊眉，三梳兒孫滿地，四梳梳到四條銀筍盡標齊”，梳子是相思，是愛情，是白頭偕老，也是健康、快樂、富貴的代表和象征。

木梳作爲中國傳統文化的沈澱，承載了中國上千年的智慧與文明，看似簡單卻蘊含著不朽的藝術底蘊與工藝考究。

譚木匠（00837.HK）以梳爲本，匠心獨具，在塑料制品大行其道的世界中堅持24年對小木制品生意初心不改。

譚木匠，把一把梳子做到家喻戶曉

1993年，譚木匠逆流而生。經過24年發展，現已成爲集梳理用品、飾品于一體的小木制品專業化集團公司，旗下包括重慶譚木匠工藝品有限公司、譚木匠發展有限公司、手工館、美裕飾品、自強木業、江蘇譚木匠旅遊發展有限公司等子公司，其品牌“譚木匠”在中國可以說家喻戶曉。截止2017年6月，共有1253間特許加盟店及3間直接自營店。

2017年上半年，譚木匠收益同比增長18.7%至1.58億元（人民幣，下同）；淨利潤同比增長6%至6137.4萬元；毛利率同比增長0.5個百分點至67.4%；每股收益24.7分，一舉扭轉了前兩年利潤下滑的情況。

分産品來看，報告期內梳子類共計售出2081426件，較去年同期的1664196件增長25.1%，鏡子、其他飾品類共計售出793552件，較去年同期425453件增長86.5%，兩者合計2874978件。按銷售額計，梳子産生收益0.36億元，占比23%；鏡子産生收益577千元，占比0.4%；組合禮盒收益1.2億元，占比75.7%；其他飾品1316千元，占比0.8%。以上四項共計占總收益比重爲99.9%，可見，譚木匠一直專注于主營業務。

從渠道來看，2017年上半年線上業務增速明顯。譚木匠線上營銷采取直營、線上線下同價原則，結合互聯網“五個新”，運用大數據對消費者進行精准分析，報告期內銷售額約爲4300萬元，同比增長33.3%，客單價約173元，同比增長5元。其中，天貓銷售占比76.6%，京東銷售占比23.4%。全網行業中譚木匠在“家庭、個人清潔工具”大類目中排名前十，“梳子”類目中排名第一，品牌優勢非常明顯。

良好的業績反饋到資本市場，譚木匠股價自6月開始迅速攀升，一口氣從三塊多衝到了五塊多，暴漲近50%，創階段性曆史新高，市值達13億港元。

譚木匠股價走勢

專注單一業務，譚木匠不做“八爪章魚”

和大多數公司“八爪章魚”的形態不同，譚木匠在多元化或擴張問題上顯得極爲謹慎，甚至于固執，在梳子這項主業上一做就是24年。

2017年，在堅持以梳子爲核心的經營思路不改變的提前下，譚木匠終于做了一絲“妥協”，內部新項目“木匠谷”開始了試水。

“木匠谷”項目主要爲了推廣公司另一個産品“木鏡”。根據公司的調查，在鏡子這一領域，還沒有出現知名品牌和領導者。而此前公司在鏡子領域已經有了技術儲備和産品，准備在這個領域發力。“我們希望將木匠谷打造成一個符合年輕人調性的品牌。木匠谷與譚木匠既有部分相同的模式，又有獨立的風格，我們希望是以木鏡子爲主，做世界上最好的小鏡子，目前木匠谷處于起步階段，部分産品已經在淘寶企業店鋪上線。”譚木匠高層對外界說道。

技術優勢自不用說，從賬面來看，目前譚木匠有4億多閑置資金，並且沒有任何銀行貸款，經營性負債也很少，有充足的資金來拓展這一衍生業務的。

而在國內市場地位已經穩定的前提下，譚木匠也在積極拓展海外市場，包括各種展會的參與，海外渠道代理商的洽談及品牌活動的宣傳等，並已海外開出了6間門店。相信“輕裝上陣”，一直以來匠心獨具，真誠傳承中華文化的譚木匠定會有所收獲。

另外，值得注意的是，譚木匠目前的市盈率倍數只有9.9，市淨率1.66，處于絕對低估狀態。天然“壟斷”屬性，不錯的業績增長及分紅率，未來幾年，譚木匠很可能迎來估值和業績提升的“戴維斯雙擊”。

作者：董虹

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