【港股解碼】禹洲地産：內地收緊AA以下評級內房信貸增收購機遇

踏入2018年，內地銀行收緊對房企的融資活動。禹洲地産(01628-HK)主席林龍安2月5日對傳媒表示，現在內地房企的信貸評級若低于AA以下，已很難取得銀行的借貸。不少中小房企將艱苦經營，但同時提供了良好的收購合並機會。禹洲的內地信貸評級爲AA+，他表示爭取2018年提升至AAA級，並繼續進行收購活動。2018年初，禹洲已收購了沿海花園(01124-HK)，讓禹洲地産進入及提升在沈陽、北京、武漢、天津等城市商機。今年會繼續尋覓並購商機。

禹洲地産主席林龍安

林龍安又介紹了禹洲2018年的銷售目標，合同金額期望增長不少于50%至600億元人民幣，並于2020年達至千億元銷售目標。今年禹洲的整體戰略部署，他介紹第一大城市群部署在長三角，以上海、杭州、南京爲城市中心，推向昆山、揚州；第二大城市群爲大灣區，以深圳、珠海、惠州，以至佛山、東莞城市群發展；第三是環渤海城市群，以北京、天津爲核心，向雄安新區、唐山等周邊城市推進。禹洲將加大在一線周邊城市的部署，他看好未來5-10年一線城市周邊城市群的發展前景，因爲當地不斷有人口進入，經濟持續增長，以及有完善配套；存在剛性需求。2018年集團還計劃進軍第七大區域大西北西安等地區，全國化版圖日漸成形，落實粵港澳大灣區，大力拓展長三角、環渤海、華中地區和鞏固海山區。

禹洲土地資源豐富

他又看好粵港澳大灣區發展前景，有中央政府大力支持，在高鐵效應和港珠澳大橋通車後，形成新的一小時生活圈，將會刺激灣區內的樓價，例如惠州每方米樓價現時還不到1萬元人民幣，珠海也只是2.5萬元，然而香港樓價可以已上至10萬元。爲推動大灣區發展，作爲新一屆港區人大代表，他表示會議期間，將提出建議，讓香港的專業人士更好的融入大灣區發展事業，例如提供與內地企業一樣的同等代遇，讓專業人士取得內地的執照等。

禹洲地産合約銷售持續增長

禹洲也在研究長租公寓的發展空間，但林龍安坦言，租金市場的回報率較低，香港的租務市場回報率亦只是3、4%，而禹洲地産的淨回報率則達15%。

于2017年集團合約銷售金額達403億元人民幣，同比升74%；涉及樓面面積238萬方米，均價每方米1.7萬元，增長33%，已覆蓋22個城市。集團將以三頭馬車同時並進，包括提升集團銷售量和盈利的同時，也顧及集團的財務穩健，保持負債率在70-80%水平。派息比率不低于30%，實行股東利潤最大化。

展望國內樓市，他表示國內對樓市的調控政策已常態化，相信不會撤銷，但預期于今年3、4季期間，在風險可控情況下，或會略爲放松；樓價今年料保持平穩。

■ 作者｜周燕芬

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