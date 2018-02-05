招商局港口(00144-HK)出售赤灣股份及終止赤灣托管協議

招商局港口(00144-HK)公布，于2018年2月5日，碼來倉儲及景鋒(作為賣方，均為公司的間接全資附屬公司)與中國SPV及香港SPV(作為買方，均為公司最終控股公司CMG的間接全資附屬公司)分别就買賣銷售股份A(約占赤灣已發行股本的25%)及銷售股份B(約占赤灣已發行股本的8.58%)訂立購股協議A及購股協議B。及中國南山作為賣方(公司透過其全資附屬公司于本公告日期擁有中國南山總已發行股本約37%)與中國SPV(作為買方)就買賣銷售股份C(約占赤灣已發行股本的32.52%)訂立購股協議C。

根據該等購股協議買賣銷售股份A、銷售股份B及銷售股份C的代價分别為每股赤灣A股人民币25.47元、每股赤灣B股13.35港元及每股赤灣A股人民币25.47 元。根據該等購股協議買賣銷售股份A、銷售股份B及銷售股份C的總代價約為人民币41.1億元(相等于約50.1億港元)、7.38億港元及人民币53.4億元(相等于約65.1億港元)。

于本公告日期，根據赤灣托管協議，公司有權就銷售股份C行使管理權，并擁有銷售股份C的投票指示權，據此(連同公司間接持有的銷售股份A及銷售股份B)，公司可將赤灣的資産、負債及其他財務業績併入集團的綜合財務報表中。

于該等購股協議完成後，赤灣將不再于公司綜合財務報表中被确認為附屬公司，因此，公司與中國南山于2018年2月5日訂立赤灣托管終止協議，在該等購股協議已完成的條件下終止赤灣托管協議。赤灣托管終止協議將于該等購股協議完成之日起實施。

有關各方亦已訂立Media Port第二份補充股東協議，該協議亦將于該等購股協議完成後實施。因此，于該等購股協議完成後，Media Port將不再确認為赤灣的附屬公司，但將仍為公司的附屬公司。此外，Mega SCT托管協議將于該等購股協議完成後失效。于該等購股協議完成後，Mega SCT將仍為公司的附屬公司。

公告稱，集團將持續為赤灣提供港口及港口相關服務，而赤灣亦持續為公司提供港口及貨運代理服務。此外，赤灣亦向集團若幹成員公司租賃若幹物業。

于出售事項完成後，公司的最終控股公司CMG將間接擁有赤灣已發行股份總數的約66.1%，因此，赤灣將成為公司的關連人士，而集團成員公司(一方)與赤灣集團成員公司(另一方)之間的交易將成為公司的持續關連交易。因此，公司與赤灣訂立框架服務協議以規管彼此所提供的服務，并修訂截至2018年12月31日止年度集團成員公司應收CMG集團及其聯系人的年度合計最高租金收入的合計年度上限為人民币5700萬元(相等于約6951萬港元)。

據悉，赤灣為一家于中國注冊成立的公司，其A股及B股于深圳證券交易所上市。其主要活動為物流服務、集裝箱碼頭及港口管理。赤灣持有赤灣集裝箱碼頭有限公司(擁有深圳赤灣港區9号至13号集裝箱泊位)、深圳赤灣港集裝箱有限公司(擁有深圳赤灣港區8号集裝箱泊位)以及媽灣公司(擁有深圳媽灣港區0号、5号、6号和7号集裝箱泊位)的重大權益，并在散雜貨碼頭業務經營中擁有權益。

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