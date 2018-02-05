【港股解碼】東捷集團競跑港股IPO：老鐵，抽根煙不？

自2011年全國開始于各公共場所實行禁煙以來，國內煙草行業自是經曆了不小的衝擊與洗禮。一方面由于吸煙是一項成瘾性較強的習慣或“嗜好”，多年來國內煙民數量只增不減；但同時隨著“控煙”政策的步步深入推行，原煙草業壟斷格局被打破，加之電子煙等層出不窮替代品的現世登場，傳統煙草市場大有革新之勢。

2月2日，主營中國品牌卷煙生産及分銷的東捷集團向港交所遞交了于主板上市的申請，作爲2018年首家衝刺港股IPO的煙草公司，筆者倒是要來看看，現在的煙草生意還好做不好做。

2000年成立的東捷，總部設于香港，主要從事分銷中國品牌卷煙機向煙草公司提供相關增值服務，以及生産中國品牌卷煙。具體一點說，東捷主要是將中國品牌卷煙分銷至兩個銷售市場的零售商，即香港及內地的免稅市場，如出入境口岸的免稅店；及香港有稅市場如便利店、士多店及報攤等。此外，其也將卷煙産品分銷予主要在台灣及大陸若幹出入境口岸轉售及分銷的分銷商。

按東捷IPO文件披露的材料，經過十數年的發展，公司已成爲香港及內地免稅市場及香港有稅市場中國品牌卷煙的領先分銷商之一。而根據CIC報告，于2016年，東捷以收益計在香港及內地免稅市場及香港有稅市場向分銷商分銷中國品牌卷煙的市場中排名第三，占市場份額13.7%。

主營卷煙分銷，七成賣的是“芙蓉王”

說了這麽多，究竟東捷都賣些什麽煙？這便要看公司分銷的産品組合了。截至目前，東捷的産品組合有11個中國卷煙品牌，包括知名的“芙蓉王”、“白沙和天下”、“小熊貓”、“好日子”、“玉溪”、“黃鶴樓”、“南京”、“真龍”、“黃山”、“雲煙”及“貴煙”等。在諸品牌中，“芙蓉王”一直是東捷分銷“大戶”，在各卷煙品牌分銷收益總額中占比最大，達7成左右；前五名中排在“芙蓉王”之後的分別爲“好日子”、“玉溪”、“小熊貓”及“白沙和天下”：

（截自東捷IPO文件）

卷煙生産方面，東捷是獲香港海關發牌的三家煙草生産商之一，可憑借獨立的卷煙生産能力，制造不同煙草公司及不同品牌的卷煙。于往績記錄期內，其獲深圳煙草委聘爲“好日子”及“特美思”品牌生産不同版本的卷煙。不過，東捷的卷煙生産業務于2013年才開始，截至目前對集團總的收益貢獻占比仍不大，截至2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年9月30日止九個月，其自卷煙生産所得收益分別爲零、1460萬元（港元，下同）及2130萬元，分別占總收益的0、1.9%及3.7%，可以說，未來拓展的空間還很大。

前景猶在，奈何業績初現疲軟勢頭

然而，正如文首所提，無論是內地還是在香港，煙草市場都出現了新的風貌。據灼識咨詢的分析報告，于2016年，中國吸煙者總人數增加至3.195億人，占中國18歲及以上總人口約30%；不過相較之下，香港吸煙者總人數則在過去五年按負複合年增長率0.7%略微減少，由2012年的70.59萬人減少至2016年的68.57萬人。

不過，就行業發展而言值得“欣慰”的是，中國品牌卷煙在香港及內地免稅市場的分銷市場規模在未來數年仍有可期待，調查報告指出，隨著中國品牌卷煙在香港及內地的免稅市場的零售總額不斷增長，預期中國品牌卷煙在香港及內地的免稅市場的分銷市場的總收益將于2021年前達51億元，2016年至2021年的複合年增長率爲5.7%：

饒是行業前景如此，東捷自身作爲單一企業個體，近兩年卷煙産銷的業績成果卻已不算樂觀。如下表所示，從2015年度到2016年度，東捷整體經營業績、毛利率及淨利潤都明顯呈現下滑趨勢；而截至2016年及2017年首九個月，集團收益仍然輕微下跌，雖然毛利率勉強持平、淨利潤同比小幅上漲，但總體來看東捷這三年的經營效益並不算好：

拓業務生産超細支卷煙，後勢如何？

或許是基于當前集團經營業績停滯不前的現狀，又恰逢超細支卷煙在全球市場及中國市場暢銷使得卷煙分銷商迎來巨大機遇，2018年1月，東捷與深圳煙草訂立一項新的成産超細支卷煙的卷煙生産協議，拓寬了其卷煙生産的業務範疇。據灼識咨詢的調查報告，全球市場超細支卷煙銷售量由2012年的1389億支增至2016年的2074億支，複合年增長率爲10.5%，並預期到2021年增至3190億支，2016年至2021年的複合年增長率爲9%。如此，拓寬卷煙生産業務至超細支卷煙領域，或將爲集團未來發展打開一個突破口也未可知。

至于風險因素，除了與行業相關的煙草監管政策的出台或變動等顯而易見的影響以外，東捷自身業務發展也過于依賴異方，比如分銷業務依賴合作夥伴湖南中煙供應“芙蓉王”及“白沙和天下”卷煙産品、依賴往期占總收益大部分的五大客戶、卷煙生産業務依賴深圳煙草等等，“獨立性”不足的風險就是容易“受制于人”。但由于煙草行業需要各種許可證及牌照，與同行其他煙草企業合作也是自然而然的事，其實東捷眼下最需要操心的，說到底還是如何有效提升業績罷了。

總的來說，作爲又一家鼓起勇氣向港股IPO發起攻勢的煙草行業新選手，東捷的後勢還是可以期待一二的。不過結果究竟如何，就要再等上一等了，雖然平日裏筆者也曾是深受二手煙“荼毒”的一份子，但此時莫名想添上一句應應景：老鐵，抽根煙不？

■ 作者｜彭小留

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