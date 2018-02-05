外資狂砍電金權值股 台指期多單面臨4萬口保衛戰 三大法人賣超108億元

台股今 (5) 日受到上周五美股大跌 665 點衝擊，新台幣早盤大貶引爆賣盤急殺，開盤就摜破 11000 點整數大關，隨著新台幣貶幅收斂，指數跌幅縮小，終場下跌 179.98 點，以 10946.25 點作收。三大法人同步賣超，外資及陸資賣超 83.43 億元，外資自營商賣超 241 萬元，投信賣超 4.61 億元，自營商自行賣超 11.65 億元，自營商避險賣超 8.29 億元，合計賣超 108.01 億元。

期貨部分，三大法人也是同步偏空，外資續減碼多單 3876 口，淨部位多單直逼 4 萬口大關，來到 40149 口；投信加碼空單 349 口，淨部位空單來到 35946 口；自營商加碼空單 114 口，淨部位空單來到 975 口，合計三大法人減碼多單 4339 口，淨部位多單為 3228 口。

外資今天全力摜殺權值股，包括電金的權值股都遭到外資強大賣壓，其中台積電更遭外資賣超 2.1 萬張，創下去年 12 月以來單日賣超新高紀錄；鴻海也遭外資大賣 1.8 萬張，中止上周的連續 2 天買超。另外包括華邦電、旺宏、群創、南亞科、欣興等，也都見到外資超過 3000 張的賣超壓力。

至於之前外資多是買超的金融股，今天賣壓更是明顯增加，其中外資賣超前 10 名當中就有中信金、元大金及永豐金等 3 檔，台新金、玉山金、第一金、華南金、兆豐金、國票金、合庫金等，也均遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 31252 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 10617 張，第 3 名友達，買超 10450 張，第 4 名新光金，買超 9283 張，第 5 名華通，買超 6893 張。6 到 10 名依序為，宏碁，買超 5423 張；旺宏群益 77 購 04，買超 4950 張；旺宏群益 76 購 07，買超 4600 張；中石化，買超 4597 張；聯電，買超 4030 張。

外資集中市場賣超第 1 名台積電，賣超張數 21966 張，第 2 名鴻海，賣超張數 18835 張，第 3 名華邦電，賣超 17766 張，第 4 名旺宏，賣超 15085 張，第 5 名中信金，賣超 9942 張。6 到 10 名依序為，群創，賣超 8958 張；永豐金，賣超 4690 張；南亞科，賣超 3885 張；元大台灣 50，賣超 3784 張；元大金，賣超 3733 張。

法人表示，外資今天是因為上週五美股大跌，因此必須要調整持股，也造成了權值股見到外資賣盤明顯增加，但是這是正常的現象，比較要注意的是外資是否趁機在台指期的態度由多轉空，如果淨多單一旦跌破 4 萬口，甚至繼續下探 3.5 萬口，那就農曆年前的紅包行情恐將正式結束。