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外資狂砍電金權值股 台指期多單面臨4萬口保衛戰 三大法人賣超108億元

外資狂砍電金權值股，台指期多單面臨4萬口保衛戰，三大法人賣超108億元。(圖：鉅亨網資料照)
外資狂砍電金權值股，台指期多單面臨4萬口保衛戰，三大法人賣超108億元。(圖：鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日受到上周五美股大跌 665 點衝擊，新台幣早盤大貶引爆賣盤急殺，開盤就摜破 11000 點整數大關，隨著新台幣貶幅收斂，指數跌幅縮小，終場下跌 179.98 點，以 10946.25 點作收。三大法人同步賣超，外資及陸資賣超 83.43 億元，外資自營商賣超 241 萬元，投信賣超 4.61 億元，自營商自行賣超 11.65 億元，自營商避險賣超 8.29 億元，合計賣超 108.01 億元。

期貨部分，三大法人也是同步偏空，外資續減碼多單 3876 口，淨部位多單直逼 4 萬口大關，來到 40149 口；投信加碼空單 349 口，淨部位空單來到 35946 口；自營商加碼空單 114 口，淨部位空單來到 975 口，合計三大法人減碼多單 4339 口，淨部位多單為 3228 口。

外資今天全力摜殺權值股，包括電金的權值股都遭到外資強大賣壓，其中台積電更遭外資賣超 2.1 萬張，創下去年 12 月以來單日賣超新高紀錄；鴻海也遭外資大賣 1.8 萬張，中止上周的連續 2 天買超。另外包括華邦電、旺宏、群創、南亞科、欣興等，也都見到外資超過 3000 張的賣超壓力。

至於之前外資多是買超的金融股，今天賣壓更是明顯增加，其中外資賣超前 10 名當中就有中信金、元大金及永豐金等 3 檔，台新金、玉山金、第一金、華南金、兆豐金、國票金、合庫金等，也均遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 31252 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 10617 張，第 3 名友達，買超 10450 張，第 4 名新光金，買超 9283 張，第 5 名華通，買超 6893 張。6 到 10 名依序為，宏碁，買超 5423 張；旺宏群益 77 購 04，買超 4950 張；旺宏群益 76 購 07，買超 4600 張；中石化，買超 4597 張；聯電，買超 4030 張。

外資集中市場賣超第 1 名台積電，賣超張數 21966 張，第 2 名鴻海，賣超張數 18835 張，第 3 名華邦電，賣超 17766 張，第 4 名旺宏，賣超 15085 張，第 5 名中信金，賣超 9942 張。6 到 10 名依序為，群創，賣超 8958 張；永豐金，賣超 4690 張；南亞科，賣超 3885 張；元大台灣 50，賣超 3784 張；元大金，賣超 3733 張。

法人表示，外資今天是因為上週五美股大跌，因此必須要調整持股，也造成了權值股見到外資賣盤明顯增加，但是這是正常的現象，比較要注意的是外資是否趁機在台指期的態度由多轉空，如果淨多單一旦跌破 4 萬口，甚至繼續下探 3.5 萬口，那就農曆年前的紅包行情恐將正式結束。

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