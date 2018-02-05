美股黑色星期五震撼 4亞股上周獨受寵 台股吸金排第二

美國股市上周五（2 日）經歷黑色星期五，道瓊指數大跌 665 點，市場空頭氣氛再起，國際資金對於亞洲市場也轉趨保守，儘管如此，根據法人統計，上周外資仍對少數市場呈現買超，包括印度、台灣、馬來西亞與越南等，其中印度股市淨流入 2.48 億美元最受寵，其次為台股買超金額 1.36 億美元。

經過上周美股黑色星期五的震撼之後，今 (5) 天台股開盤下跌超過 200 點，不過隨後緩步墊高，留下下引線，終場收盤下跌 179 點，跌幅 1.62%，收在 10946.25 點，持穩於月線之上。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，緩漲急跌是多頭市場的特性，在台股經濟與企業獲利基本面看好下，只要市場能迅速消化賣壓並止穩，配合外資並未轉買為賣，台股多頭行情仍將持續。

另一方面，根據統計，截至 2017 年底，台股本益比為 13.5 倍，僅在長期平均水準，當市場有企業獲利、經濟成長等利多題材加溫時，對多頭行情仍具加溫作用。

不過，葉鴻儒提醒，隨著全球指數走高，台股波動幅度也將隨之放大，漲多後的拉回走勢可能為常態，但只要盤面能迅速止穩，則可視為健康修正，建議投資人可以從外資買賣超動向、美股走勢、成交動能等做為參考指標。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，隨農曆春節封關進入倒數，投資情緒較偏觀望，追價意願不高，漲多個股亦面臨調節賣壓，但這僅是短期干擾，在基本面及資金面支撐下，仍可期待台股紅包行情。