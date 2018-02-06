蜜月天堂「馬爾地夫」5日起進入為期15日的國家緊急狀態

綜合新華網、商業電台、中國報、 香港 01 報導，人間天堂、蜜月盛地馬爾地夫統陷入政治動盪。

最高法院在 2 月 1 日意外下令政府釋放包括前總統納希德在內 9 名政治犯，不過馬爾地夫總統 雅門 (Abdulla Yameen) 拒絕執行法院命令，引發現任總統 雅門 面臨彈劾風暴。該國法務部長沙庫爾（Azima Shakoor） 5 日晚通過國家電視臺宣布，馬爾地夫總統雅門已正式發布命令，從當天開始全國實行為期 15 天的緊急狀態， 授權安全部隊拘捕或扣留嫌疑犯，並停止反政府抗議活動。

據報導，反對派批評緊急狀態令反映 雅門 打壓民意，認為他在民眾心中和獨立機構已經失去信任，要求他立即下台。反對黨馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party）領導人兼前總統納希德（Mohamed Nasheed）被 雅門 以「參與恐怖活動」為由，於 2015 年被判入獄。最高法院認為政府以政治理由囚禁眾異見份子，故此上周四 (2 月 1 日) 宣判釋放 前總統納希德等 9 名反對派領袖，並恢復 12 名議員的職權。

雅門 3 日卻揚言會無視法院命令，拒絕釋放這群反對派，更先後開除兩名表態支持遵守法院決定的警察總長。及後有數百名市民於當地示威，要求政府遵守命令。 ４日，最高法院再次發布裁決令，稱因總統 雅門 拒絕釋放反對派領導人，將對其進行彈劾。 當地國會並於周日 (2 月 4 日) 對基於安全理由，國會將無限期休會。

馬爾地夫當地政府於 4 日起已經暫時禁止國會運作，以及要求軍方制止最高法院彈劾總統 雅門 （Abdulla Yameen）。雅門於 5 日宣布全國進入為期 15 天的緊急狀態，同時派遣而安全部隊闖入最高法院。據路透社報導，雅門同父異母的哥哥、曾經統治當地 30 年的前總統蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）和女婿已經被捕。

馬爾地夫於 5 日開始進行為其 15 天的緊急狀態，馬爾地夫法律事務部長沙庫爾 表示，總統承諾將確保所有馬爾 地夫 人以及在馬爾 地夫 生活和訪問的外國人的安全。儘管實行緊急狀態後「某些權利將會受到限制」，但一般性的活動、服務和商務將不受影響。