華爾街投行 勾勒2018年美國經濟全景圖

中國證券網今 (5) 日援引新華社報導，近日華爾街主要金融機構分析師研判 2018 年美國經濟發展趨勢。多數分析師認為，美國經濟增長將繼續提速，美國聯準會或將按照市場預期繼續升息。同時，美國貿易保護主義傾向可能進一步加強。

美國經濟

美國。(圖：AFP)

據報導，摩根士丹利首席美國經濟學家埃倫 · 曾特納表示，美國經濟增長提速主要是受到投資增加、勞動生產率提高以及稅收改革等因素帶動。美銀美林經濟學家米歇爾 · 邁耶也認為，全球金融環境較為穩定、美國颶風重建支出和資產財富增加帶來的額外消費支出等，將為今年美國經濟增長提供額外動力。

美國投資銀行 KBW 執行副總裁兼全球研究總監弗雷德里克 · 坎農說，全球主要經濟體目前均加速發展，走勢長期疲弱的歐洲經濟 2017 年以來出現積極增長態勢，新興市場國家也重現快速增長勢頭，良好的外部環境有利於美國經濟加速增長。

花旗研究北美經濟研究主管達娜 · 彼得森說，稅改會讓今明兩年美國經濟增速分別提高 0.5 個百分點，之後邊際效應逐步遞減，加上稅改對財政赤字和公共債務帶來的壓力，長期可能給美國經濟增長帶來負面作用。

美國貨幣政策

新任聯準會主席鮑威爾。(圖：AFP)

關於美國聯準會貨幣政策走向，摩根士丹利首席美國經濟學家 埃倫 · 曾特納 表示，美國聯準會主席人選變化不會明顯影響美國聯準會升息路徑。她說，新任美國聯準會主席傑羅姆 · 鮑威爾 2005 年起便已是美國聯準會成員，十分清楚漸進式升息符合當前美國經濟實際，美國聯準會升息路徑和節奏具備很強的延續性。

就業和通膨是影響美國聯準會貨幣政策決策的關鍵指標。 摩根士丹利首席美國經濟學家埃倫 · 曾特納 預計，2018 年年底，美國失業率將降至 3.8%，2019 年仍將維持這一水平。花旗研究則預計，今明兩年美國失業率將分別降至 3.9%、3.7%。通脹方面，美銀美林、花旗研究均預計今明兩年美國核心通膨率將分別為 1.8%、2.0%。

分析師普遍認為，2018 年美國聯準會將遵循政策前瞻性指引，如期升息三次。不過， 弗雷德里克 · 坎農 表示，如果通貨膨脹水平難以達到美國聯準會預期，並沒有積極改善跡象，美國聯準會或將適當放緩升息節奏。

美股、美元展望

關於美股走勢，花旗研究美國證券首席策略師托比亞斯 · 列夫科維奇認為，當前美股估值整體處於較為合理的區間，今年美股將繼續上漲。 美銀美林全球研究主管坎達絲 · 布朗寧認為，當前美國股市已進入長牛市後期，這一階段的特徵是良好的宏觀經濟基本面令股市看起來動力十足，投資者情緒較為高漲，但風險累積也越來越多。

貨幣。(圖：AFP)

談到美元走勢，摩根士丹利財富管理部首席投資官邁克 · 威爾遜表示，美元指數此前已被高估，近期下跌有估值修正的成分。美元短期內可能出現反彈，但長期將延續下跌趨勢。 花旗研究北美地區經濟分析主管達娜 · 彼得森同樣看跌美元。她認為，隨歐美經濟動態變化，今後 5 年內美元對歐元將持續走弱。

投資美國必須留意的風險

分析師還警告美國保護主義傾向可能加強。摩根士丹利首席美國經濟學家 埃倫 · 曾特納 表示，美國政府現階段正謀求更有利可圖的貿易協定，包括重新談判北美自貿協定等，這必然會衝擊和影響全球貿易體系。

美國總統川普。(圖：AFP)

花旗研究北美經濟研究主管 達娜 · 彼得森 認為，川普政府重視貿易赤字問題，2018 年可能繼續在貿易問題上立場強硬，並要求進口來源國家和地區向美企進一步開放市場。

分析師表示，美國越來越多地在世界貿易組織提起公開訴訟，高調調查稅收和貿易狀況，並啟動一些單邊懲罰措施。類似舉措預計會貫穿 2018 年全年。

此外，分析人士指出，雖然美國今年經濟走勢整體看好，但仍面臨諸多下行風險，包括美國國會中期選舉帶來的不確定性、潛在貿易衝突及地緣政治博弈等。