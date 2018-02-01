工銀國際：今年美元易貶難升 關鍵在3月

中國證券網今 (1) 日報導，工銀國際首席經濟學家程實及工銀國際資深經濟學家王宇哲 1 日撰文指出，當前美元指數下跌或為序章，宏觀經濟和政策因素將制約美元周期性上行。展望 2018 年，美元指數下行空間大於上升空間，3 月將是決定趨勢的關鍵節點。

該文章稱，美元不僅是美國單個經濟體的貨幣，在某種意義上也是全球整個』封閉經濟體」主要的計價、交易和儲藏手段。從長期購買力來看，過去四十多年間美元貶值是大趨勢。在絕對購買力的意義上，隨著全球經濟的持續增長和全球化的不斷推進，全球總需求擴張，推動美元標價產品的價格持續上升，為美元貶值提供了持續的內生動力。

他們認為，美元近年來的走強源於全球化的階段性倒退和美國經濟穩健的相對表現，但 10 至 20 年的美元周期才是美元指數變動的主要來源。當前美元指數下跌或為序章，宏觀經濟和政策因素制約美元周期性上行。儘管美國的稅改是全球貿易和投資進一步復甦的重要增量驅動，但應該看到，從多元化退潮到多元化漲潮的內生動能逐漸成為全球經濟增長的持續基礎，其中新興市場將扮演重要角色。

從相對經濟增長潛能變動來看，美國的經濟復甦進入下半場，歐洲仍處於復甦的前、中期，經濟內生動能仍在積蓄，中國經濟在「從高速增長轉向高質量發展」新時代的開局之年也有望迎來超預期的改革舉措。

從政策關切來看，儘管川普稅改將為美國和全球經濟帶來短期刺激，但其 「 美國優先 」 的邏輯將繼續帶來政策不確定性，美元國際貨幣的信心將遭到削弱。綜上判斷，美元指數下跌背後有深刻的基本面含意，今年美元整體易貶難升。

此外，文章還指出，美元可能的短期升值源於不確定性共振，塵埃落定後金融市場將迎來調整。 該機構認為，多元化漲潮的邏輯將奠定美元重回貶值軌道的基調。從影響來看，一方面，美元走弱利好黃金等大宗商品，另一方面，美股面臨的調整或將加速到來。